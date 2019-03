Gossip Uomini e Donne | Andrea Dal Corso | spunta la chat con la trans?

Gossip Uomini e Donne : tra Andrea e la Langella ci sarebbe Guendalina Rodriguez (RUMORS) : La 'telenovela' che vede come protagonisti Andrea Dal Corso e Teresa Langella di Uomini e Donne, nelle ultime ore, si è arricchita di un nuovo capitolo. L'ex tronista e il suo corteggiatore sembrerebbero essere nuovamente vicini dopo il 'no' da lui rifilato durante la puntata serale della scelta. Negli ultimi giorni, infatti, diversi indizi avrebbero confermato i contatti tra la coppia, nonostante il no di qualche settimana fa. La conferma del ...

Gossip Uomini e Donne : Stefano Torrese e Pamela fidanzati. La conferma : Stefano Torrese e Pamela del Trono Over di Uomini e Donne si sono fidanzati Senza ombra di dubbio, sono stati tra i protagonisti più discussi dell’attuale edizione del Trono Over di Uomini e Donne e, finalmente, hanno deciso di compiere un passo importante dopo aver superato molte intemperie della loro vita quotidiana insieme: Stefano Torrese e Pamela Barretta sono fidanzati e hanno lasciato lo studio del dating sentimentale di Maria De ...

Gossip Uomini e Donne : Armando Incarnato torna a criticare Noel : Armando Incarnato e Noel del Trono Over di Uomini e Donne: la rivelazione di lui spiazza Noel e Armando, nel periodo in cui hanno partecipato insieme a Uomini e Donne, hanno avuto una frequentazione. Una frequentazione finta però male. E da quel momento i due, in studio, hanno dato vita spesso e volentieri a furiose litigate, scambiandosi reciproche accuse. Comunque sia la dama è poi riuscita a trovare un uomo, con il quale ha deciso di ...

Gossip Uomini e donne : Dal Corso e Teresa Langella sarebbero già una coppia : Andrea Dal Corso e Teresa Langella potrebbero essere ufficialmente una coppia, stando ad alcune indiscrezioni che circolano insistentemente nei social network. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, infatti, sarebbe stato proprio l'ex corteggiatore di Uomini e donne a sbottonarsi in merito alla riappacificazione con l'ex tronista, avvenuta a meno di un mese dalla puntata della scelta trasmessa su Canale 5 lo sCorso 15 febbraio. In ...

Gossip Uomini e Donne : Natalia si sbilancia su Andrea Zelletta : Natalia Paragoni di Uomini e Donne su Andrea Zelletta: “Credo in lui!” Come è noto, al Trono Classico di Uomini e Donne è ritornata Natalia Paragoni per Andrea Zelletta, il quale aveva raggiunto qualche giorno fa la ragazza nella Villa durante il weekend dedicato a Ivan Gonzalez, anche se in un secondo momento lo spagnolo aveva deciso di lasciare andare libera la sua corteggiatrice. In un’intervista per Uomini e Donne Magazine, ...

Uomini e Donne Gossip - Lorenzo sorprende Claudia : parole inaspettate : gossip Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia: le parole di Riccardi sorprendono la Dionigi e non solo Sono senza dubbio la coppia più bella ed amata di questa nuova stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno conquistato davvero tutti. Una volta fatta la scelta al castello, i due […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo sorprende Claudia: parole inaspettate proviene da gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri pensa ancora a Ida Platano? : Riccardo Guarnieri prima di Uomini e Donne lancia un messaggio a Ida? Riccardo Guarnieri è tornato sui social. Il cavaliere protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ed ex partecipante di Temptation Island, mancava da Instagram da diverso tempo. L’ultimo post di Riccardo risale infatti a circa due settimane fa. In queste ore Guarnieri ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra una foto scattata nel camerino di Uomini e ...

Uomini e Donne : Emanuele Mauti ha una nuova fidanzata? Il Gossip : Uomini e Donne, Emanuele Mauti si è fidanzato? Un messaggio e una foto insospettiscono i fan: il gossip Emanuele Mauti, dopo l’esperienza a Uomini e Donne e la fine della storia con Sonia Lorenzini (conosciuta all’interno della trasmissione), potrebbe aver ritrovato l’amore. Usiamo il condizionale perché, di fatto, non abbiamo avuto conferme ufficiali della cosa. […] L'articolo Uomini e Donne: Emanuele Mauti ha una nuova ...

Gossip Uomini e Donne : Nilufar Addati dice addio a Giordano Mazzocchi anche su Instagram : La storia d'amore tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati è ufficialmente finita da qualche settimana, ma solo poche ore fa la ragazza ha trovato il coraggio di allontanarsi dall'ex fidanzato anche virtualmente. La tronista di Uomini e Donne ha smesso di seguire il romano su Instagram dopo che, nel gioco "Fammi una domanda", qualcuno l'aveva invitata a portare rispetto per il dolore che stanno provando i fan da quando la coppia è ...

Uomini e Donne Gossip - Valentina dopo Luigi : prime parole dopo la scelta : gossip Uomini e Donne, Valentina: l’ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni torna sui social dopo la scelta Luigi Mastroianni ha fatto la sua scelta e Valentina è tornata a casa single. dopo diversi giorni dalla messa in onda della festa al castello di Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è tornata attiva sui social. La giovane donna […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Valentina dopo Luigi: prime parole dopo la scelta proviene ...

Gossip Uomini e Donne - Teresa Langella ancora scossa : lo sfogo : Teresa Langella di Uomini e Donne delusa: il sostegno dei fan Ieri sera Teresa era tra gli invitati alla festa di fidanzamento di Ivan Gonzalez. In quella circostanza, parlando con l’opinionista Gianni Sperti, non è riuscita a trattenere le lacrime, mostrando a tutti di essere ancora molto triste per tutto ciò che è successo nelle ultime settimane con Andrea Dal Corso. Motivo per cui tutti i suoi numerosi fan si sono immediatamente ...

Uomini e Donne Gossip - Valentina non è la scelta : la reazione e l’augurio : Uomini e Donne gossip, Luigi Mastroianni non sceglie Valentina Galli: la reazione della corteggiatrice Valentina Galli è la non scelta di Luigi Mastroianni, che conclude il suo percorso a Uomini e Donne con Irene Capuano. Il tronista, come hanno fatto in precedenza Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, deve comunicare a Valentina che non è lei […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Valentina non è la scelta: la reazione e l’augurio ...

Gossip Uomini e Donne : Andrea Dal Corso replica alle parole di Martina : Andrea Dal Corso falso con Teresa? La rivelazione di Martina dopo Uomini e Donne Nelle prossime settimane i telespettatori del Trono Classico di Uomini e Donne assisteranno ad un nuovo episodio sulla scelta di Teresa Langella. L’ex tronista si è incontrata di nuovo con Andrea Dal Corso, dopo l’atteso e discusso confronto a tre. Dalla registrazione di ieri di Uomini e Donne è emerso che Andrea sia ancora molto legato a Teresa, tanto ...

Gossip Uomini e Donne : Andrea Dal Corso fa una confessione spiazzante : Andrea Dal Corso incontra di nuovo Teresa Langella: la confessione a Uomini e Donne E’ appena finita una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza, come riportato dalle anticipazioni pubblicate poco fa dal blog IlVicolodelleNews.it, c’è stato l’ennesimo confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Un confronto davvero accesissimo che ha ancora di più acceso gli animi in studio. Ma ...