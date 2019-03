Gol Ronaldo | mamma mia il portoghese! Raddoppio Juventus! VIDEO

Juventus-Atletico Madrid 2-0 diretta live : Gol Ronaldo - doppietta del portoghese! [FOTO e VIDEO] : 1/33 Marco Alpozzi/LaPresse LaPresse/ ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - Juventus-Atletico 1-0 : il Gol del vantaggio di CR7 : La Juventus sta cercando l’impresa nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio: i bianconeri devono ribaltare lo 0-2 subito all’andata in casa dell’Atletico Madrid. Serviva un gol subito prt sbloccare la partita e chi se non Cristiano Ronaldo poteva assolvere al compito? Ecco le immagini del suo gol al 27′ del primo tempo. IL GOL DI Cristiano Ronaldo #Juventus 1:0 #Atletico / ...

Juventus-Atletico Madrid - annullato il Gol di Chiellini : il Var sanziona la carica sul portiere di Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Juventus subito in vantaggio all’Allianz Stadium: i bianconeri sbloccano la gara con l’Atletico Madrid grazie al gol di Chiellini, ma il Var annulla per fallo di Cristiano Ronaldo sul portiere Emozioni forti All’Allianz Stadium fin dai primi minuti di Juventus-Atletico Madrid. Partenza di grande impatto dei bianconeri che trovano subito il gol in una delle prime azioni. Mischia furiosa dopo un corner dalla sinistra, il ...

Serie A - derby capitolino con vista Champions : Lazio favorita a 2.50. Napoli-Juventus - è sfida del Gol tra Milik e Ronaldo : Menù ricchissimo nella 26esima di campionato, che viene aperta da Cagliari-Inter. I nerazzurri puntano al riscatto dopo le polemiche post pareggio con la Fiorentina e, soprattutto, devono vincere per difendere il terzo posto dai cugini rossoneri, ora a -2. Anche il Cagliari però ha voglia di rivalsa dopo la sconfitta con la Sampdoria, la quarta in cinque gare. Il pronostico di Sisal Matchpoint è a tinte nerazzurre, la squadra di Spalletti ...

Juventus : Cristiano Ronaldo oggi si è allenato reGolarmente con i compagni : La Juventus oggi si è allenata per preparare la partita di domenica contro il Napoli. I bianconeri al San Paolo non potranno contare probabilmente su Douglas Costa. Sulle condizioni del brasiliano ci sarebbe un po' di pessimismo e la speranza è che possa farcela per la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo le notizie sono più confortanti: dopo i primi accertamenti sono state escluse lesioni ...

Juventus - Ronaldo sempre in Gol dopo una sconfitta : La delusione e il nervosismo di mercoledì notte, con quel 5, riferito alle Champions vinte, continuamente mostrato da Cristiano Ronaldo ai tifosi dei colchoneros, hanno lasciato spazio alla fiducia ...

Crosetti : “Il cinque di Ronaldo sono i Gol che ha rischiato di prendere la Juve” : Il giorno dei processi È il giorno dei processi. All’indomani del 2-o subito dall’Atletico Madrid, i quotidiani approfondiscono la situazione della Juventus che al ritorno dovrà segnare tre gol senza subirne. E sotto accusa finisce anche Cristiano Ronaldo. Ecco cosa scrive Maurizio Crosetti su Repubblica: Alla Juventus lo hanno preso per vincere la Champions: per l’ennesimo scudetto, senza offesa bastava e avanzava Higuain. Lo hanno ...

Juventus - Ronaldo è la bestia nera dell’Atletico : i Gol fatti : Juventus Ronaldo – Manca davvero poco al calcio d’inizio tra Atletico Madrid e Juventus, le squadre si avvicinano dunque al big match di questo ottavo di Champions League. La squadra di Allegri è una delle più attese poiché, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, è entrata di diritto nella lista di candidate alla vittoria finale. Non […] L'articolo Juventus, Ronaldo è la bestia nera dell’Atletico: i gol fatti proviene ...

Juventus - Cristiano Ronaldo eguaglia Platini : verso l'Atletico a suon di Gol : Nella serata del ritorno al gol di Dybala, la scena in casa Juventus è ancora una volta tutta per Cristiano Ronaldo. Per il fenomeno portoghese parlano i numeri e anche in casa contro il Frosinone, ...