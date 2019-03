Glifosato | “effetti su sviluppo e riproduzione dei ratti anche in dosi considerate sicure

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) “L’esposizione a erbicidi a base di(GBH), incluso il Roundup, quello più usato al mondo, ha causato diversi effetti sulloe il sistema riproduttivo insia maschi che femmine,conattualmentenegli Usa”. È questo l’ultimo risultato a cui è giunta la fase pilota dello studio globale sul diserbante condotto dall’Istituto Ramazzini e da una rete di partner scientifici tra cui l’Università di Bologna, l’Ospedale di Genova San Martino, l’Istituto Nazionale della Salute, la Icahn School of Medicine del Monte Sinai di New York e la George Washington University. Della ricerca parla il quarto di una serie di articoli pubblicati dalla rivista Environmental Health sulla fase pilota dello studio. I primi risultati sulla possibilità “di alterare alcuni parametri biologici di rilievo” come quelli riproduttivi e del microbioma intestinale, ...

