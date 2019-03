Gli antichi romani sbarcarono in America 1000 anni prima di colombo

FamiGlia - si dimette capogruppo Lega : «È un ritorno all'antichità» : Basta questo a far comprendere il tenore delle sue dichiarazioni, evidentemente annebbiate da un desiderio di rivalsa tutto personale, che niente ha a che fare con la politica o con il merito delle ...

"Congresso della famiGlia un ritorno all'antichità" - si dimette il capogruppo leghista di Verona : "Se va avanti così torneremo a tempi antichi dove le donne fanno solo le schiave degli uomini", con questa motivazione Mauro Bonato, capogruppo leghista nel Consiglio comunale di Verona, ha comunicato le sue dimissioni.Al consigliere, leghista della prima ora, non è piaciuta affatto l'idea di organizzare il Congresso della famiglia nella città. "Verona non merita questo. I relatori del Congresso vanno oltre la parola ...

Gli antichi CODICI DI ASTRONOMIA in BIBLIOTECA CAPITOLARE : ... il patrimonio della BIBLIOTECA CAPITOLARE offre al visitatore una panoramica del percorso affascinante e travagliato di questa scienza e dei suoi esponenti, alla ricerca del proprio posto nell'...

Tra i più antichi Carnevali della PuGlia c'è quello coratino : Ci saranno, il 1° marzo, spettacoli per bambini nella scuola "Cesare Battiti" dalle ore 18.30 alle 20, il giorno 2 rappresentazione teatrale "le storie a pedali" a cura "Arterieteatro" neo Chiostro ...

Stonehenge : le 'Pietre Blu' per Gli antichi erano una rappresentazione del cielo : Un team di ricerca ha scoperto il punto esatto in cui c'erano le cave da cui furono estratte le misteriose "Pietre Blu" di Stonehenge. Si aggiungono dunque nuove conoscenze sul più famoso sito megalitico del mondo. Secondo alcuni ricercatori l'utilizzo delle Pietre Blu dimostra inoltre che le popolazioni antiche vedevano in esse una "chiave per il cielo". La scoperta delle cave delle 'Pietre Blu' di Stonehenge Da molto tempo è noto che le ...

Sri Lanka - il paese isola deGli antichi templi e le spiagge bianche : Un’isola a forma di goccia, davvero unica poiché diversa in ogni sua parte, diversa dagli altri paesi, diversa se stessa

'Vogliamo riportarlo aGli antichi fasti' - riapre il 12 febbraio lo storico Lord Nelson : L'obiettivo è ripopolare il pub di clienti, tra riminesi e turisti, anche per evitare che la zona, spesso al centro della cronaca, diventi di notte una terra di nessuno. ' Abbiamo potenziato la ...

Gli antichi romani e la scuola : niente voti né pagelle - e un odio profondo per la matematica : Far di conto era, per i romani, un’impresa difficilissima. Amanti dell’arte della retorica e della grammatica, indispensabili ad ogni uomo politico che si rispetti, gli antichi studiavano molto mal volentieri i numeri e la geometria. niente pagelle né voti, fortunatamente: ma la scuola era comunque molto dura.Continua a leggere

Gli antenati del Viagra. Storia millenaria degli afrodisiaci - daGli antichi romani alle parole in chat : Nel mondo ellenico, il traffico di prodotti afrodisiaci e talismani era florido, e i rimedi più popolari venivano forniti principalmente dalle prostitute sacre e dalle sacerdotesse. Curiosa rimane la ...

