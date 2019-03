america24

(Di martedì 12 marzo 2019) Tutto dipende da chi attrai chi in politica". E il ruolo'Italia nel contesto internazionale? "Non è chiaro", ha concluso. A un'Italia considerata in generale "un Paese di pace e di buone ...

24america : Giuliano Amato da NY: i principi dell'Europa, un freno contro i populisti - matteocasari : @simona1964 @GiulianoRobe @DAVIDPARENZO Non tutti lo sono stati, ricordo di un certo Giuliano Amato che tanto anticomunista non era. - julesbeton : RT @fdragoni: “La BCE, se non appartiene ad uno Stato, non può assolvere alla stessa funzione cui assolve un’altra qualsiasi banca centrale… -