Ginnastica | Coppa del Mondo 2019 | Vanessa Ferrari e il sogno Olimpiadi | a Baku per

(Di martedì 12 marzo 2019) La rincorsa verso ledi Tokyo 2020 riparte dadove nel weekend del 14-17 marzo andrà in scena la terza tappa delladelriservata alle singole specialità, in Azerbaijan verranno messi in palio punti pesanti per la qualificazione ai prossimi Giochi evorrà farsi trovare pronta per rimpinguare ulteriormente il proprio bottino e per confermarsi in testa alla classifica al corpo libero. La Leonessa occupa il primo posto dopo il magnifico successo di Melbourne ottenuto tre settimane fa e la nuova uscita in ambito internazionale rappresenta un esame importante per la 28enne che ha brillato magnificante al suo rientro in gara dopo 500 giorni di assenza a causa della rottura del tendine d’Achille.Una volta tornata dall’Australia, la bresciana è prontamente tornata in palestra per continuare ad allenarsi: l’obiettivo è ovviamente ...

