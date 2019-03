Giacomo Celentano in tv la mia fede mi ha penalizzato nella mia carriera

people24.myblog

(Di martedì 12 marzo 2019)è stato ospite ‘Storie italiane’ di Eleonora Daniele e ha raccontato di essere stato emarginato dai media tradizionali per colpa del percorso diintrapreso negli ultimi anni: “Sono 5 – 6 anni che, a causa del mio percorso di, io sono bandito dai mass media ufficiali. Non accusa i giornalisti. Quando devo portare a far ascoltare un mio brano musicale, perché sono anche un cantautore, ad una casa discografica, mi scartano. Un credente che fa questo mestiere pubblico va controcorrente quasi sempre. Il figlio del Molleggiato non ha intenzione di lasciare il mondo della musica e della scrittura nonostante tanti pregiudizi che colpiscono un credente che professa la propria religione alla luce del sole: “Io continuo a fare i due miei mestieri, cantautore e scrittore. Dato che il mio Signore Gesù mi ha donato dei talenti artistici, il mio dovere di ...

