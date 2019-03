Gelo Icardi e caccia agli eredi | Dybala | Jovic | Lukaku | Dzeko e Benzema

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) Sembra che nonostante la tanto ricercata pace, si prospetti un'estate propensa all'addio. La dirigenza nerazzurra vuole ricongiungersi con Maurofino al termine della stagione, attende in tal senso delle convincenti spiegazioni per aver rifiutato la convocazione per la sfida contro il Rapid Vienna. Insieme fino a giugno, compaiono i nomi sui quali si punterà per prendere il suo posto.Derby, poche speranze Di ora in ora, diminuiscono le possibilità della presenza di Mauroper il derby. Anche ieri l'attaccante si è allenato a parte, inoltre non si intravedono grandi chance per una ricucitura operata in tempo. L'attaccante non retrocede di un passo la propria posizione, non volendo sentir ragione riguardo alle spiegazioni da dare alla società e ai compagni. Si sente inoltre poco importante per la squadra, e pienamente dalla parte della ragione. La dirigenza nerazzurra si ...

