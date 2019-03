Freccero-Lega | scontro in Commissione vigilanza Rai

Rai - scontro Lega- Freccero in Vigilanza : 'Crollo ascolti'. Il direttore di Rai2 : accuse vergognose : Le accuse sono pesanti: 'Lei è un grande, ma con una visione di 15 anni fa'. È s contro tra e in commissione di Vigilanza sulla . Durante l'audizione del direttore di Rai 2 è stato il capogruppo ...

Scontro in Vigilanza Lega- Freccero - direttoreRai2 : accuse vergognose : Roma, 12 mar., askanews, - Scontro tra Lega e Carlo Freccero in commissione di Vigilanza sulla Rai. Durante l'audizione del direttore di Rai 2 è stato il capogruppo leghista Paolo Tiramani ad ...

Rai2 - interrogazione della Lega. Che attacca Freccero : “Torna Santoro?”. Il servizio pubblico smentisce : Michele Santoro di nuovo su Rai2, magari per condurre, produrre o prestare la sua consulenza al programma Popolo Sovrano. Per ora si tratta solo di un’indiscrezione raccolta dai parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza, già smentita dalla rete diretta da Carlo Freccero che nega ci siano “accordi sul tavolo per il ritorno del giornalista su Rai2 o progetti concreti in partenza”. A sollevare polemicamente la questione ...