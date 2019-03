Fortnite si aggiorna | Le novità della patch 8 10 per Battle Royale | Salva il Mondo e

Fortnite si aggiorna : Novità e Migliorie della Patch 8.01 : Epic Games ha reso disponibile la nuova Patch 8.01 per Fortnite, la quale aggiunge Migliorie e novità che vi riportiamo a seguire. Fortnite Patch 8.01: Il changelog Un tesoro sepolto vi attende, seguite la mappa per trovare il bottino Modalità a tempo Coppie Slittanti: Munizioni infinite ma blocchi di ghiaccio ai piedi Possibilità di personalizzare senza limiti l’isola in Modalità Creativa tramite ...

Fortnite 7 - 40 - l'aggiornamento per festeggiare San Valentino : Per quanto riguarda, invece, la modalità Salva il Mondo , si segnala l'arrivo di una nuova arma, il fucile da precisione Valvassore, oltre ad una nuova sfida 'Fino all'orlo'. Per i giocatori più ...

Disponibile l'aggiornamento 7.40 di Fortnite che introduce i contenuti di San Valentino - il Fucile da fanteria e molto altro : Epic Games ha pubblicato il nuovo aggiornamento 7.40 di Fortnite che introduce interessanti novità. Innanzitutto, sono stati resi disponibili i contenuti di San Valentino con eventi come "Share The Love Series" (giocatore singolo e a coppie) e "Coppa Terzetti giorno singolo".Per celebrare il giorno di San Valentino, Epic ha pensato a una sorpresa per i giocatori: "tutti quelli che completeranno 13 sfide a tempo straordinario entro il 27 febbraio ...

Tutte le novità dell’aggiornamento Fortnite 7.40 e cambiamenti per Pinnacoli Pendenti : Dopo il tradizionale periodo di manutenzione che ha visto offline i server, l'aggiornamento Fortnite 7.40 è finalmente tra noi. Il download dell'update è infatti disponibile su un po' Tutte le piattaforme, da PlayStation 4 a Nintendo Switch, passando pure per PC, Xbox One e dispositivi mobile. L'aggiornamento messo a disposizione dagli sviluppatori di Epic Games porta con sé diverse novità per la Battaglia Reale più amata, fondamentali ora più ...

Server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 7.40 : Finalmente ci siamo, l'atteso aggiornamento 7.40 di Fortnite sta per arrivare. Inizialmente previsto per il 12 febbraio, l'update è stato rimandato da Epic Games per alcuni problemi tecnici. Ora, gli sviluppatori hanno annunciato che l'aggiornamento arriverà oggi, 14 febbraio.Per l'introduzione dell'update i Server di Fortnite saranno offline a partire dalle ore 10, come riporta Fortnite Intel.Read more…

Fortnite : Novità - modifiche e migliorie dell’aggiornamento 7.40 : A partire da oggi sarà ufficialmente disponibile il nuovo aggiornamento 7.40 per Fortnite, il quale porterà con se miglioramenti, modifiche varie e novità, scopriamole insieme. Fortnite: Le novità dell’Aggiornamento 7.40 In attesa che il nuovo aggiornamento venga reso disponibile, vi riportiamo di seguito alcune delle novità, modifiche e miglioramenti previsti: Introduzione del nuovissimo Fucile da ...

Fortnite si aggiorna con la patch V7.30 - scopriamo tutti i cambiamenti : Fortnite si aggiorna con la patch 7.30, e come possiamo vedere sul sito ufficiale del gioco, il quale riporta il changelog completo, non mancano le novità per il titolo Epic Games.Tra le ultime novità introdotte annoveriamo una nuova arma piuttosto interessante. Si tratterebbe di Bottle Rockets, ossia di "razzi in bottiglia", un arma che permetterebbe di mettere in piedi nuove strategie di assedio dei fortini avversari.Introdotti anche gli ...

Fortnite : Disponibile l’aggiornamento 7.30 : A partire da oggi è Disponibile il nuovo Aggiornamento 7.30 per Fortnite, il quale introduce delle novità interessanti sia su PC che PS4, Xbox One, Nintendo Switch e naturalmente dispositivi Mobile come Android e iOS. Scopriamole insieme! Fortnite: Le novità dell’aggiornamento 7.30 Il Battle Royale firmato Epic Games si aggiorna alla versione 7.30 e introduce quanto segue: Falò ambientali presenti ...

Update 7.30 Fortnite : skin - emote e tutte le novità dell’ultimo aggiornamento : Il grande successo conquistato nell'ultimo anno da Fortnite pare non volersi affatto arrestare. Lo shooter online di Epic Games continua ad essere sulla cresta dell'onda, con una Battaglia Reale giocatissima su un po' tutte le piattaforme disponibili. Gli utenti PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e addirittura su dispositivi mobile sono infatti quotidianamente alle prese con sparatorie di massa e Sfide sempre nuove, arrivate di recente alla ...

Questa mattina i server di Fortnite saranno offline per l'arrivo dell'aggiornamento 7.30 : Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite. Epic Games ha annunciato tramite Twitter una nuova manutenzione dei server per preparare il titolo all'arrivo dell'update 7.30.Stando al tweet degli sviluppatori sarà impossibile accedere al gioco a partire dalle ore 10 italiane. In seguito, la patch introdurrà i contenuti dell'update 7.20 rimossi la scorsa settimana per problemi tecnici e, molto probabilmente, renderà disponibile la Granata ...