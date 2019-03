liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Milano, 12 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Sul finire del mio mandato come presidente, ho l’occasione di tracciare un bilancio delle attività che abbiamo svolto in questi anni. Il tema dell', soprattutto per lepiù, è sempre stato tra le nostree i dati e le esper

fazilsaymusic : Say in Milano ???? 07 March 2019 08 March 2019 10 March 2019 AUDITORIUM DI MILANO FONDAZIONE CARIPLO Milan, Italy O… - TV7Benevento : Fondazione Cariplo: 'Occupazione categorie fragili nostra priorità'... - secolourbano : RT @FondCariplo: Storie di inserimento lavorativo che Fondazione Cariplo ha sostenuto in questi anni: progetto NEETwork per attivare i giov… -