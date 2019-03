Ferrari SF90 F1 2019 | immagini e tutti i segreti della monoposto

termometropolitico

(Di martedì 12 marzo 2019)F1e dettagliLaha presentato la 65esimasua storia in Formula 1. Si chiamain onore del 90esimo compleannocasa di Maranello. Sono diverse le modifiche subite dalla vettura per adeguarsi alle modifiche regolamentari previste per la prossima stagione. Prima di tutto, però, a cambiare è il colore: la nuovasi tinge di un rosso più opaco con alcune parti in nero.F1: ala anteriore, posteriore e prese d’aria Il regolamento per ilha determinato una semplificazione dell’ala anteriore. Aumenta la larghezza fino a 2 metri, in pratica, la stessa misuracarreggiatavettura. Adesso, non potranno esserci più di 5 profili orizzontali. Invece, sono stati eliminati del tutto gli elementi verticali. E parallelamente è stata ...

Natalia_F19 : Non vedo l'ora di venerdì per vedere la mia squadra preferita in pista! Forza Ferrari! ??????? #essereFerrari… - haknkeskin : @seyma192307 Scuderia ferrari sf90 - rudylarossa : RT @f1grandprixit: #F1 | #Ferrari, #MissionWinnow tornerà sulla livrea della #SF90 a partire dal #BahrainGP -