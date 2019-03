Ferì il figlio di Simona Ventura | scarcerato

Udine - esplosione in un appartamento : feriti padre - madre e figlio di sei anni : A Cervignano del Friuli: lo scoppio provocato probabilmente da una bombola del gas. Più in gravi condizioni la donna, trasportata a Trieste con ustioni

Batistuta : “Mio figlio lavora in copisteria. Potrei dargli tutto - preferisco regalargli solo la dignità” : Gabriel Omar Batistuta, ex bomber di Fiorentina e Roma, versione papà. ‘Batigol’ ha parlato del tema dell’educazione dei figli in un’intervista rilasciata a Espn Argentina e rivelato che uno dei suoi ragazzi, Joaquin per l’esattezza, ha 20 e lavora come commesso in una copisteria. “La gente si chiede: come è possibile che il figlio di Batistuta lavori in una copisteria? Non voglio sminuire un lavoro assolutamente degno, però è qualcosa di ...

A ferito suo figlio! Attacco con acido contro figlio di 3 anni per accusare la ex : Voleva a tutti i costi l'affidamento del figlioletto di 3 anni dopo la separazione dalla moglie e non si è fermato nemmeno di fronte alla possibilità di fare del male e lasciare sfregiato il piccolo per il resto della sua vita. È la storia di un padre britannico di 40 anni di Worcester che è arrivato a ideare un piano tanto malvagio quanto assurdo: organizzare un Attacco con l'acido al piccolo solo per poter incolpare la ex mogie e dunque ...

NO VAX : il figlio non riceve vaccini per 18 anni - la madre “preferiva informarsi in Chiesa” : Non ha ricevuto vaccini per 18 anni perché la madre è una NO VAX, è quanto successo ad Ethan Lindenberger, giovane originario dell Ohio che, per la sua storia, è stato invitato davanti al Congresso americano a testimoniare sull’importanza del suo impegno, tanto più in un momento in cui i dati parlano di un numero sempre maggiore nel mondo di bambini non vaccinati che mettono a rischio la salute propria e quella degli altri. Il 18enne ha ...

Ultraleggero cade - padre e figlio feriti : TORINO, 3 MAR - Un aereo Ultraleggero è precipitato oggi pomeriggio nelle campagne a un paio di chilometri dal campo volo di Montalto Dora, nel Torinese. padre e figlio, che erano a bordo del velivolo,...

Incidente tra auto e camion : morta una donna - ferito il figlio di 14 anni : Lo schianto è avvenuto SS 73 all'altezza del Torrino. Ad avere la peggio è stata Maria Vicenta Lliso Sanmartin, di 49 anni

Gelo - neve e forte vento è allerta meteo al Centro-Sud. Madre e figlio feriti a Napoli per albero caduto su un auto : IL Gelo SIBERIANO SI ABBATTE SULL'ITALIA / meteo Cronaca Il Gelo siberiano è arrivato, ma da lunedì passerà: le previsioni meteo per la prossima settimana Puglia: a Bari mercantile turco arenato, ...

Temperature in picchiata - forte vento è allerta meteo al Centro-Sud. Madre e figlio feriti a Napoli per alberto caduto su un auto : Torna il maltempo al Centro-Sud d'Italia, con violente raffiche di vento, neve e collegamenti bloccati per le isole. A Napoli, dove sono caduti anche fiocchi di neve, un albero è caduto a causa del ...