meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Diventa “su misura” lanei cicli diassistita: il tutto grazie a un nuovo principio attivo, ora disponibile anche in, in grado di stimolare la produzione di ovociti solo nella misura necessaria, abbassando così i rischi di iperstimolazione ovarica e della sindrome ad essa collegata. “Per ogni paziente viene calcolato il dosaggioeffettivamente necessario grazie ad un algoritmo specifico, che tiene in considerazione il peso corporeo e l’ormone antimulleriano (AMH) – spiega Antonio La Marca, ginecologo e docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia – questo approccio personalizzato migliora la compliance e riduce l’apportoladdove non necessario“. La ricerca clinica internazionale a cui ha partecipato La Marca ha evidenziato che la maggior parte delle ...

GoSalute : Fecondazione: in Italia terapia ormonale 'su misura' - sputnik_italia : Uomini inutili per la sopravvivenza del genere umano: genetisti spiegano come #8marzo #festadelladonna #uomini… - ettorefieramos5 : RT @Filomena_Gallo: Il 10 marzo, data della legge 40/2004, la fecondazione assistita o PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) compie 15… -