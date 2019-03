F1 | Toto Wolff ammette | “Analizzati i dati dei test e Ferrari davanti a tutti Potremmo

F1 – Tra Mercedes e Ferrari è guerra… aerodinamica - Toto Wolff attacca : “noi non siamo scemi” : Il team principal della Mercedes ha parlato dell’ala anteriore della Ferrari, sottolineando la diversità di vedute rispetto ai tecnici di Maranello Due strade differenti, due soluzioni completamente opposte che potrebbero spostare l’ago della bilancia da un lato o dall’altro nel corso del Mondiale 2019 di Formula 1. AFP/LaPresse Se la Ferrari ha scelta di montare sulla propria SF90 un’ala anteriore con profili che ...

F1 - Toto Wolff mette le mani avanti : “non possiamo vincere sempre - ho guardato la Ferrari e…” : Il team principal della Mercedes ha fatto il punto dopo questi primi giorni di test, piazzando la Ferrari davanti a tutti con ampio margine Il Mondiale 2019 non è nemmeno iniziato e la Mercedes ha già dato il via ai propri giochetti psicologici, spostando l’attenzione sulla velocità mostrata dalla Ferrari nel corso dei test di Barcellona. AFP/LaPresse Il team di Brackley da par suo ha continuato anche oggi a nascondersi, oscurando le ...

F1 - Toto Wolff : “La Ferrari è più veloce della Mercedes di mezzo secondo - sono il punto di riferimento” : La Ferrari si è scatenata nei primi due giorni di Test F1 a Barcellona stampando i migliori tempi con Sebastian Vettel e Charles Leclerc, oggi il tedesco non ha piazzato il crono da urlo ma si è concentrato sui long run e anche in questo caso le Rosse hanno battuto la Mercedes che nei primi tre giorni non ha brillato. Le Frecce d’Argento stanno facendo pretattica in vista del Mondiale o sono davvero in difficoltà? Toto Wolff è risultato ...

F1 - scintille tra Mercedes e Ferrari : durissimo attacco di Toto Wolff all’indirizzo del Cavallino : Il team principal della Mercedes ha lanciato velenose frecciatine nei confronti della Ferrari, accusata di peccare di modestia Le scintille tra Ferrari e Mercedes sono già cominciate, nonostante manchi ancora più di un mese all’inizio del Mondiale 2019 di Formula 1. A scatenare il polverone ci ha pensato Toto Wolff, accusando i propri rivali di peccare di modestia. Photo4/LaPresse Intervistato ai microfoni del magazine ...

F1 – La strigliata di Toto Wolff ha dato i suoi frutti : ecco i nuovi miglioramenti sul motore Mercedes per il 2019 : Dopo l’allarme lanciato da Toto Wolff, in merito agli scarsi miglioramenti in vista del 2019, i tecnici Mercedes hanno lavorato duramente per ottenere una dozzina di cavalli in più sul motore della monoposto Campione in carica In una recente intervista, Toto Wolff era stato fin troppo chiaro quando, in merito ai miglioramenti in vista della nuova stagione, aveva mostrato la sua insoddisfazione per il mancato raggiungimento delle ...

F1 - Toto Wolff omaggia Michael Schumacher : 'Ha cambiato per sempre la Formula 1' : Non solo ha stabilito un record incredibile che deve ancora essere battuto, ma ha anche plasmato e cambiato lo sport per sempre. Come pilota, Michael ha portato la Formula 1 ad un livello ...

F1 - la rivelazione di Toto Wolff : “se il rapporto con Hamilton è così stretto - il merito è di… Rosberg” : Il team principal della Mercedes si è soffermato a parlare del rapporto con Lewis Hamilton, facendo una sorprendente rivelazione Un rapporto solido, una collaborazione maniacale utile a conquistare tutti i trofei in palio nell’era ibrida. L’aria che si respira all’interno della Mercedes trasuda successi, quelli ottenuti dalla scuderia di Brackley negli ultimi anni. LaPresse/PA Un percorso netto, in cui Hamilton ha fatto ...

F1 - Toto Wolff : “L’esito del Mondiale 2016 ha posto le basi dei successi di Lewis Hamilton” : Il 2018 è andato in archivio ed ora è tempo di pensare al 2019. Nel Mondiale di Formula Uno di quest’anno i valori si sono confermati, guardando a quanto è avvenuto in precedenza: Lewis Hamilton e Mercedes sono stati i più forti. Nei 100 GP dell’era dei motori ibridi le Frecce d’Argento sono salite sul podio più alto in ben 74 occasioni e questo dato basta ed avanza per evidenziare l’egemonia del team di Brackley dal 2014 ...

