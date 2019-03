F1 | Ross Brawn sull’introduzione del punto nel giro più veloce | “Una decisione presa per

oasport

(Di martedì 12 marzo 2019) Nella serata italiana di ieri è arrivata l’ufficialità: a partire dall’imminente Mondiale 2019 di F1, il pilota che metterà a segno ilin gara guadagnerà unnella classifica campionato. Ciò varrà per i piloti presenti classificati nella top-10, per evitare confusione e giochi strategici particolari. La modifica inciderà sia sulla classifica generale, dove avrà sicuramente un peso specifico interessante. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità dallo Strategy Group e dalla F1 Commission, riunitisi venerdì a Ginevra in occasione del Salone Internazionale dell’Auto.Saranno dunque 21 punti in più a disposizione dei protagonisti del Circus, che avrà la 1000esima corsa della storia del campionato della massima categoria dell’automobilismo nel 2019. Unache, per certi versi, è un ritorno al passato visto che dal 1950 al 1959 ...

