F1 | Mondiale 2019 | Antonio Giovinazzi riporta l’Italia in pista dopo 8 anni Grande

F1 - Charles Leclerc sul debutto del Mondiale 2019 : “Sarà una gara speciale a Melbourne - non vedo l’ora di correre” : Charles Leclerc è senza dubbio tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale 2019 di Formula Uno. Il pilota monegasco, nuovo alfiere della Ferrari, è pronto a raccogliere la sfida, cercando di apprendere nel più breve tempo possibile cosa voglia dire correre per il team più prestigioso e rinomato del Circus. Reduce da un’annata, quella dell’esordio, ottima con i colori dell’Alfa Romeo-Sauber condita da dieci top-10 centrate, ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - è l’anno della verità. Doppia sfida a Hamilton e Leclerc per riconquistarsi la Ferrari : Quinta stagione in Ferrari, riparte la caccia all’agognato titolato iridato. Sebastian Vettel sta per incominciare una nuova avventura con il Cavallino Rampante e per l’ennesima volta parte con l’obiettivo di conquistare lo scettro, ormai diventato un’autentica ossessione da quando è sbarcato a Maranello: il tedesco ha trionfato per ben quattro volte quando era al volante della Red Bull, ma per il momento il matrimonio ...

F1 - Mondiale 2019 : chi saranno i commentatori delle gare in tv su Sky e TV8. Confermati nel paddock Federica Masolin - Valsecchi e Villeneuve : Venerdì 15 marzo è ormai vicino e la stagione 2019 di Formula 1 si appresta finalmente ad entrare nel vivo con il primo weekend di gara in quel di Melbourne per il Gran Premio d’Australia. Il Campionato di quest’anno si preannuncia particolarmente interessante ed entusiasmante con diverse novità tra le line-up dei team ed una lotta per l’iride più che mai aperta tra Mercedes, Ferrari e Red Bull. Per quanto riguarda la copertura ...

F1 - Mondiale 2019 : le squadre partecipanti. La Mercedes : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : SCUDERIA Mercedes-AMG PETRONAS MOTORSPORT piloti 1 Lewis Hamilton (Inghilterra) nato a Stevenage il 7 gennaio 1985. Titoli Mondiali vinti: 5 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018). Gran Premi disputati: 229. Gran Premi vinti: 73. Podi totali: 134. punti conquistati: 3017. Pole position: 83. Giri veloci: 41. Il campione del mondo in carica, cinque volte iridato, è pronto ad una nuova stagione a caccia di altri record. Il mirino, ovviamente, è puntato ...

F1 - Mondiale 2019 : risultati e classifiche dei Test Invernali : Nel weekend del 15-17 marzo si disputerà il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. A Melbourne incomincerà il campionato di Formula Uno, si ritorna finalmente in pista dopo il lungo inverno ed è tutto pronto per il grande spettacolo sul circuito semicittadino dell’Albert Park. La grande classica d’apertura ci dirà davvero qual è la macchina di riferimento per questo inizio di stagione e ci farà capire quali sono i ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...

F1 - Mondiale 2019 : adesso è ufficiale! Il giro veloce in gara assegnerà un punto nella classifica iridata : La novità aveva già cominciato a circolare nei giorni scorsi ma questa sera è arrivata l’ufficialità: dalla prossima stagione il pilota che metterà a segno il giro veloce in gara guadagnerà un punto nella classifica del Mondiale! Il punto sarà però conteggiato soltanto in caso di arrivo nelle prime dieci posizioni, condizione introdotta per evitare che le formazioni di coda si fermino appositamente negli ultimi giri per montare gomme più ...

F1 - Mondiale 2019 : le squadre partecipanti. La Williams : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : Williams piloti Robert Kubica (Polonia) nato a Cracovia il 7 dicembre 1984. Gran Premi disputati: 76. Gran Premi vinti: 1 (Canada 2008). Pole position: 1 (Bahrain 2008). Podi totali: 12. punti conquistati: 273. Giri veloci: 1 (Canada 2010). La storia più bella di questa stagione di Formula 1, un rientro nel circus atteso da ben 8 anni in seguito al terribile incidente avvenuto nel corso di un Rally in Liguria del 2011 in cui Robert subì la ...

F1 - Mondiale 2019 : le squadre partecipanti. La Toro Rosso : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : SCUDERIA Toro Rosso – HONDA piloti: 1) Daniil Kvyat nato a Ufa (RUS) il 26 aprile 1994. Gran Premi disputati: 74, con 2 podi tra Toro Rosso e Red Bull. Giri veloci: 1. punti conquistati: 133. Il pilota russo è chiamato alla grande riscossa, dopo una prima parte di carriera che lo aveva visto scivolare, in pochi mesi, dalla Red Bull alla Toro Rosso, fino all’appiedamento. Dopo un avvio interessante, Kvyat sembrava avere chiuso ...

F1 - Mondiale 2019 : cosa ci hanno detto i Test invernali? Ferrari veloce con l’incognita affidabilità. Mercedes solida ma con problemi di assetto : Il countdown è ufficialmente entrato nella sua fase conclusiva. Il Mondiale 2019 di Formula Uno, infatti, prenderà il via nel corso del fine settimana, con la consueta tappa di Melbourne per il Gran Premio di Australia. L’esordio della massima categoria del motorsport è sempre avvolto da grande attesa e curiosità e, si potrebbe dire, mai come in questa occasione. Dopo gli otto giorni dei Test pre-stagionali di Barcellona piloti e scuderie ...

F1 - Mondiale 2019 : le squadre partecipanti. La Ferrari : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : Il Mondiale 2019 di Formula Uno è ormai alle porte e dal 17 marzo, in Australia, si comincerà a fare sul serio. Ripartirà la caccia all’iride della Ferrari che manca l’appuntamento con il titolo dal 2007, se parliamo di Mondiale piloti, e dal 2008 nel caso della graduatoria riservata ai costruttori. Andiamo quindi a scoprire ed analizzare tutte le caratteristiche e le peculiarità della scuderia di Maranello I piloti Charles Leclerc ...