F1 – 90 anni di Ferrari | a Melbourne un logo speciale per celebrare l’importante traguardo

(Di martedì 12 marzo 2019) Lacompie 90: ilcelebrativo sulle monoposto e sulle tute dei piloti in occasione del primo Gran Premio di stagione in programma in Australia Lafesteggia un importante. Dal 1929, anno in cui Enzoed i suoi soci fondarono l’importante casa motoristica italiana, sono infatti passati ben 90. Come celebrerà la scuderia di Maranello questo obiettivo? Già in occasione del primo Gran Premio di stagione di Formula Uno, in programma domenica prossima a, il team del cavallino rampante presenterà sulla livrea della SF90, sulle tute da gara dei piloti e su alcuni equipaggiamenti da pista del team ilche celebra i 90dellaDopo aver onorato il proprio 90° compleanno attribuendo alla nuova monoposto il nome di SF90, in Australia sarà celebrato ancora una volta lo‘rosso’. Le ...

