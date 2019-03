Europeo U21 | Gabriele Gravina ringrazia Udine

ilfriuli

(Di martedì 12 marzo 2019) Grazie anche all'aiuto dei media, sono convinto che il coinvolgimento sarà altissimo, non ci resta quindi che prepararci ad assistere ad uno degli spettacoli calcistici internazionali più belli di ...

juventitudine : caressa ha detto che vinceremo l'europeo u21: il bacio della morte è arrivato - ICGEsportsFifa : RT @ICGHorus: Vincitore del Europeo u21 con @ITFAItaly e attuale capitano, creatore e capitano della @ICGEsportsFifa, centrocampista centra… - fulminax : RT @Vivo_Azzurro: Verso l’#Europeo #Under21 ???? In vendita i #biglietti per le amichevoli con #Austria ???? e #Croazia ???? in programma il 21… -