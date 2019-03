Esame finale ne Il Collegio 3 tra scontri e ballo di fine anno | anticipazioni 12 marzo

Ne Il Collegio 3 tutto pronto per l’Esame finale : Gabriele e Matias non vi accederanno? : Un'altra puntata di ordinaria follia è quella andata in onda ieri sera de Il Collegio 3. Il docu-reality di Rai2 quest'anno durerà una settimana in più e quindi l'esame finale è rimandato alla prossima settimana quando i ragazzi, molto probabilmente non tutti, accederanno all'esame finale e alla prova orale. I primi due ragazzi in bilico sono proprio Gabriele e Matias. A quanto pare la disciplina e l'educazione non è il loro forte e anche ...