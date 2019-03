Enna il Coni promuove incontro per utili informazioni sui finanziamenti per impianti

Berlusconi "chansonnier" : accEnna in tv una sua canzone in francese : 'E Salvini - attacca - ha condiviso troppe decisioni sull'economia con M5S'. A pranzo sarà a Cagliari per un incontro con le organizzazioni imprenditoriali, nel pomeriggio caffè in piazza a Olbia con ...

Accedde oggi - 18 gEnnaio 1977 : la tragedia di Re Cecconi : La sera del 18 gennaio 1977 Re Cecconi si trovava con due amici, il compagno di squadra Pietro Ghedin e il profumiere romano Giorgio Fraticcioli, accompagnando quest’ultimo nella gioielleria di Bruno Tabocchini, situata nella tranquilla e decentrata zona della Collina Fleming della capitale, per consegnare alcuni campioni di profumo. Dal momento in cui i tre entrarono nel negozio, la dinamica non è tuttora chiara. Si ipotizzò che Re ...

Adrian - disastro ascolti : il dato del 22 gEnnaio - Mediaset e Pier Silvio Berlusconi da lacrime amare : Altro che "rimbalzo", Adrian crolla ancora nella seconda serata. Martedì sera gli ascolti di Canale 5 segnano 3,965 milioni di telespettatori per la prima parte, Aspettando Adrian, con share del 15 per cento. Peggio il cartone animato di Milo Manara, dalle 22.18 alle 23.30: 2,887 milioni di spettato

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Berlusconi : 'Mi candido per le Europee' - 17 gEnnaio 2019 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Berlusconi: "Mi candido per le Europee". Caso Bonafede: fa discutere il suo video su Battisto , 17 gennaio 2019,

Corso di preparazione all'esame davanti al CONI per AGENTI SPORTIVI : 28-29 gEnnaio a Reggio Emilia! : Sogni di diventare un procuratore sportivo? Vuoi emulare i grandi manager del pallone? Desideri diventare uno dei protagonisti del calciomercato? A tal proposito, ti informiamo che è uscito il BANDO D'...

Berlusconi convoca i gilet azzurri il 26 gEnnaio : ... alla sue dissennata politica economica, alle sue pericolose scelte in materia di politica estera, di diritti, di libertà".

Berlusconi lancia i gilet azzurri : "Il 26 gEnnaio tutti in piazza" : ... non sono venute meno le ragioni per le quali 25 anni fa alcuni di noi lasciarono il loro lavoro le loro aziende, il proprio impegno professionale, per dedicarsi alla politica' scive Berlusconi. 'Non ...

Berlusconi chiama alla mobilitazione : il 26 gEnnaio in piazza : ... non sono venute meno le ragioni per le quali 25 anni fa alcuni di noi lasciarono il loro lavoro le loro aziende, il proprio impegno professionale, per dedicarsi alla politica" scive Berlusconi. "Non ...

Oroscopo 13 gEnnaio : disagi per Gemelli - Vergine problematica - Pesci malinconico : Il nuovo anno ha portato con sè molti cambiamenti e nuovi progetti per diversi segni zodiacali come Cancro e Pesci. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per domenica 13 gennaio su amore, lavoro e salute per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci. Da Ariete a Vergine Ariete: in questi giorni il vostro cammino è stato accompagnato da parecchio nervosismo. Attenzione a non prendere decisioni avventate di cui potreste poi pentirvi. Se state ...