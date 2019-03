Eleonora Daniele ringrazia per gli ascolti | Storie Italiane sfiora il 20%

lanostratv

(Di martedì 12 marzo 2019)stravince sulla concorrenza con 1 milione di telespettatori Non si ferma il successo sempre crescente di, il programma della tarda mattinata di Rai1 condotto da, che ogni giorno vince sulla concorrenza, registrando lo share più alto dell’intero daytime della prima rete. E ieri, lunedì 11 marzo 2019, la nuova settimana disi è aperta con l’ennesimo record:con la prima parte della puntata ha infatti raggiunto quota 1 milione di telespettatori,ndo il 20% di share, prova del successo di un programma che non conosce crisi.il pubblico per glidi: “Grazie per ieri!” Visto il successo ottenuto anche con la puntata di ieri, oggi aha volutore i telespettatori per ...

raspa90 : RT @bubinoblog: Nel mattino di Rai1 spicca ancora una volta il buon dato di Eleonora Daniele con 1 milione tondo e il 19,40% nella prima pa… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Nel mattino di Rai1 spicca ancora una volta il buon dato di Eleonora Daniele con 1 milione tondo e il 19,40% nella prima pa… - bubinoblog : Nel mattino di Rai1 spicca ancora una volta il buon dato di Eleonora Daniele con 1 milione tondo e il 19,40% nella… -