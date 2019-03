Elena Morali ha rischiato la vita | “L’aereo stava precipitando!”

lanostratv

(Di martedì 12 marzo 2019), spavento in volo: il copilota si è sentito male Brutta avventura in queste ultime ore per. La showgirl, che ha trascorso qualche giorno in vacanza all’estero regalando sui suoi canali cartoline paradisiache da Bali e da altri luoghi, ha raccontato sul suo profilo Instagram un drammatico evento:ha dichiarato che l’aereo su cui viaggiavaprecipitando. Mentre era in alta quota, il copilota sarebbe stato colpito da un malore, lasciando il pilota da solo. Secondo quanto raccontato dalla bella showgirl, il pilota avrebbe lasciato per qualche secondo i comandi per soccorrere il collega e l’aereo ha iniziato a perdere quota. L’ex naufraga dell’Isolasta bene ma lo spavento è stato davvero tanto. Insomma, una tragedia sfiorata che poteva ad aggiungersi ad un’altra drammatica vicenda di alcuni giorni ...

carmenFashionCr : Elena Morali, paura in volo: l’aereo in cui viaggiava stava per precipitare - MagentaPaolo : @Elena_Morali sei bellissima e stupenda ti vorrei incontrare dal vivo - Elena_Morali : Godetevi il silenzio, usatelo senza pietà. È l’arma più potente che avete, piú crudele di qualsiasi parola.… -