Ecco le 9 caratteristiche scientifiche fondamentali che rendono la Terra il pianeta

(Di martedì 12 marzo 2019) Se lanon fosse stata così ospitale, noi non ci saremmo mai evoluti. Ma quando si iniziano ad analizzare tutti gli aspetti che si sono verificati proprio nel modo perfetto per supportare piante e animali, è qualcosa di davvero sorprendente. Non si tratta semplicemente di aria, acqua e distanza dal sole, ma c’è molto di più.allora alcuni degli “ingredienti”per unabitabile.Ogni volta che gli astronomi parlano della scoperta di un “simile alla”, parlano di pianeti con una gravità più o meno uguale a quella dellae che sono abbastanza vicini alla loro stella da essere caldi, ma non troppo, e che potrebbero avere acqua liquida o meno. Ma c’è molto altro dietro questi 3 ingredientichelacosì speciale.una piccola sintesi.Luna AFP/LaPresse Laha una leggera inclinazione e vacilla quando ruota, ...

