E' giusto che le maestre siano laureate e che vengano sottoposte a visita psichiatrica?

Tav - Gomez su La7 : “Se Francia rimanda di 20 anni la costruzione del suo tratto - è ingiusto che Italia paghi di più” : “Tav? C’è un particolare che viene sottovalutato da tutti e che è legato al contratto relativo all’opera”. Così a Tagadà (La7) Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, esordisce nella sua spiegazione sulla ripartizione dei costi della Tav Torino-Lione. “Attualmente “ – continua Gomez – “la Tav deve essere pagata al 35% dall’Italia e al 25% dalla Francia. Il rimanente viene pagato dalla Ue. I francesi, tuttavia, l’anno ...

Aggiornare la Scheda Video? Questo è il momento giusto : Se siete amanti dell’Hardware e volete Aggiornare la vostra build con una nuova Scheda video, Questo potrebbe essere il momento giusto. Mercato Nel nostro precedente articolo delle curiosità Hardware abbiamo delineato alcune delle caratteristiche delle GPU. Se siete Fan Nvidia e state cercando un nuovo modello per sostituire la vostra vecchia Scheda video, presto potrete approfittare di molti sconti. L’annuncio della RTX 2060 ha creato molta ...

SFERA EBBASTA/ "Non ho mai detto che drogarsi è giusto!" : Non istigo i ragazzini a prendere la droga, non sono un cattivo esempio dice SFERAEBBASTA rompendo il silenzio dopo il morto al suo concerto

'Ubi Banca fa utili grazie anche ai lavoratori ex Etruria - ora aspettiamo il giusto riconoscimento' : 'La quota di mercato è cresciuta in Toscana del 5%, con 194 milioni di euro tra mutui e prestiti - dei quali 82 solo ad Arezzo - e il mercato dell'oro è diventato un vero punto di forza '; così ha ...

Antonella Clerici stupisce su Elisa Isoardi : “Non è giusto che…” : Antonella Clerici a Domenica In difende Elisa Isoardi La prima ospite della puntata di oggi di Domenica In è stata Antonella Clerici che ha parlato del suo ritorno a La prova del cuoco e ha difeso la sua presunta rivale Elisa Isoardi. Mara Venier ha infatti chiesto alla sua collega se fosse finalmente chiara sul suo addio al programma culinario e Antonella non ha avuto nessun dubbio: “Non ritorno a La prova del cuoco: non sono una ...

Migranti - Salvini : "Se c'e qualcuno che pensa sia giusto aprire i porti - prendeteveli a casa vostra" : 'Se c'e qualcuno che pensa sia giusto aprire i porti, prendeteveli a casa vostra coi vostri soldi non con quelli dei poveri Sardi'. Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un comizio in ...

Isola dei Famosi 2019 - Giorgia chiede di essere eliminata : «Con me in nomination ci sono persone che meritano di andare avanti ed è giusto che esca io» : Giorgia Venturini - Isola dei Famosi 2019 Un altro naufrago ha intenzione di lasciare l’Isola dei Famosi. Ad alzare bandiera bianca è Giorgia Venturini, ultima superstite dei concorrenti reduci da Saranno Isolani. La riminese ha confidato in primis a Jo Squillo tutto il suo malessere: “Non c’ho forze, infatti faccio tutto molto rallentato”. Proprio per le sue condizioni, nella puntata di mercoledì scorso è stata ...

Un prezzo giusto anche per gli agricoltori : ...Pasquini nel corso di una conferenza stampa presso la sede Cia Livorno a Venturina - E' difficile far passare l'idea che l'agricoltura nei paesi moderni come il nostro è parte di una economia ...

Sci alpino - Pagelle Gigante maschile Mondiali 2019 : Kristoffersen si “vendica” al momento giusto - Hirscher e Pinturault masticano amaro - gli italiani vanno ko : Henrik Kristoffersen vince il Gigante maschile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019 e va ad aprire un podio che, in questo ordine, era difficile da prevedere. I tre protagonisti erano i grandi favoriti, certo, ma non era semplice pensare al ko di Marcel Hirscher. Il norvegese invece vince, l’austriaco mastica un boccone amaro, mentre Alexis Pinturault, non replica l’ottima prima manche e si deve accontentare della medaglia di ...

Roma - bimba grave dopo pestaggio. La madre difende il compagno : "È la mia vita - ma è giusto che paghi" : Le condizioni della bimba di 22 mesi ricoverata da ieri in gravi condizioni all'ospedale Bambino Gesù di Roma dopo esser stata picchiata dal compagno della madre sono lievemente migliorate e la donna, una ragazza di 23 anni originaria di Velletri, non se la sente di abbandonare quello che ha definito "l'uomo della sua vita". La giovane, intervistata dal Messaggero, sa bene che certe dichiarazioni attireranno tantissime critiche, ma ha deciso ...

Bimba ridotta in fin di vita dal compagno - la madre : "E' giusto che paghi - ma non voglio abbandonarlo" : La piccola è stata brutalmente picchiata dal compagno della madre, 24enne, che è stato arrestato. E' accaduto mercoledì notte a Genzano, sui Castelli romani. L'uomo: "Non volevo..."