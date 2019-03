Duro colpo alla mafia del dopo Riina | arrestate 32 persone a Palermo 

Turchia in recessione - Duro colpo per Erdogan : A fine 2018, nel tentativo di guadagnare consensi, il presidente ha annunciato una serie di misure volte a tamponare gli effetti negativi del rallentamento dell'economia. Misure rivolte soprattutto ...

Santangelo : Ddl voto di scambio Duro colpo alla mafia : 'I fatti di cronaca degli ultimi giorni - ha proseguito Santangelo - fanno emergere per l'ennesima volta azioni criminali che ancora oggi condizionano le tornate elettorali nel nostro Paese'. 'Il ...

Real Madrid - Butragueño : 'Duro colpo essere fuori dalla Champions' - : Questo è lo sport ma costa molto vincere una Champions League purtroppo essere fuori dai quarti di finale è un duro colpo'.

Congo - attaccato uno dei centri per il trattamento dell’Ebola di Msf : “Attività struttura sospesa. Duro colpo alla missione” : La missione di Medici Senza Frontiere per rispondere all’emergenza di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo rischia di fallire. Un violento attacco, il 24 febbraio, ha infatti parzialmente distrutto il centro di trattamento della malattia nel Nord Kivo. Per questo, come si legge in un comunicato della stessa Ong, l’attività del centro è stata sospesa. Lo stop, si legge ancora nel documento, “limiterà gravemente ...

Afragola. Duro colpo al clan camorristico dei Moccia : Blitz dei Carabinieri della compagnia di Casoria. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa

Duro colpo ad una famiglia trasferitasi nel Veronese da oltre 30 anni : Le forze dell’ordine hanno colpito gli interessi della ‘ndrangheta in Veneto. I Carabinieri del ROS, supportati da quelli di Verona,

Colpo di Stato in Venezuela - MaDuro minaccia Guaidò : pronto il carcere per il golpista : ... 'Il Venezuela deve andare a chiedere l'elemosina al mondo!' E il Venezuela non implorerà nulla da nessuno in questo mondo '. Con queste parole Maduro ha condannato gli aiuti umanitari inviati in ...

Venezuela - Paesi Ue riconoscono Guaidò presidente : no Italia/ MaDuro : 'Usa vogliono colpo di Stato' : Maduro scrive al Papa per sostenere il dialogo e rifiuta ultimatum Ue: 'no a nuove Elezioni'. Francia e Spagna riconoscono Guaidó, l'Italia no.

MaDuro : “Non vi fate trascinare da Usa che vogliono colpo di Stato. Venezuela non sia nuovo Vietnam” : Si rivolge a Papa Francesco perché favorisca il dialogo e a Europa e Italia dice: “Non vi fate trascinare dalle pazzie di Donald Trump. Non vi fate trascinare dalle politiche estremiste e interventiste, che cercano un colpo di stato in Venezuela ordinato e pianificato. Come già si sa, da Washington, dalla Casa Bianca. L’Europa deve mantenere una posizione di equilibrio, di rispetto e di collaborazione, cioè aiutare la pace in ...

Venezuela in piazza - MaDuro : "Il colpo di stato è fallito" e ringrazia anche Roma | Guaidò : il dittatore è rimasto solo : Un generale dell'Aeronautica si schiera con Guaidò e dichiara: "Pronti due aerei per il presidente, è ora che se ne vada". Ma Maduro esulta davanti a un corteo di militari: "Hanno già perso e non se rendono conto"

Migliaia di manifestanti in Venezuela - MaDuro : 'Fallito il colpo di stato' : Nel giorno delle grandi manifestazioni di piazza in Venezuela, con Migliaia di sostenitori scesi in strada per sostenere da una parte Nicolas Maduro e dall'altra il capo dell'opposizione Joan Guaidò, ...

Roma : Duro colpo a cosca Gallace-Novella - confiscati 1 - 3 mln di beni : Roma – Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Questura di Roma stanno eseguendo un provvedimento di confisca, emesso dalla locale Corte di Appello e divenuto definitivo all’esito di una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, di immobili, compendi aziendali, autoveicoli, rapporti finanziari e polizze assicurative, per un valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro. L’odierna ...

Venezuela - l'esercito è con MaDuro : «In atto un colpo di Stato». E il mondo si spacca : Usa contro Russia : In Venezuela continuano le manifestazioni anti Maduro: e nel frattempo il mondo si spacca, con gli Usa che ritengono il suo incarico "illegittimo" mentre Russia, Cina e Turchia si schierano...

Venezuela - l'esercito è con MaDuro : 'In atto un colpo di Stato'. E il mondo si spacca : Usa contro Russia : In Venezuela continuano le manifestazioni anti Maduro: e nel frattempo il mondo si spacca, con gli Usa che ritengono il suo incarico 'illegittimo' mentre Russia, Cina e Turchia si schierano conro le 'interferenze esterne' e si oppongono invece al suo antagonista, il 35enne ...