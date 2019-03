Dopo l’incidente in Etiopia | tutti a terra i Boeing 737 In Europa stop dalle 19 

Dopo l’incidente in Etiopia - tutti a terra i Boeing 737. Anche in Italia stop dalle 21. : Il Regno Unito, la Germania e la Francia e l’Italia hanno annunciato la decisione di chiudere i propri spazi aerei a tutti i voli di Boeing 737 Max, Dopo decisioni simili di altri Stati e compagnie aeree a seguito dello schianto in Etiopia. L’Italia ha disposto lo stop operativo dalle 21 di stasera. Prima avevano dato analogo annuncio, tra gli altr...

Defrel : in arrivo una maximulta Dopo la folle notte e l’incidente : E’ in arrivo una maxi multa per il calciatore Gregoire Defrel, da parte della sua squadra di appartenenza, la Sampdoria. Come si apprende da fonti blucerchiate dopo la folle notte conclusasi con il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza e la sua auto distrutta, nei suoi confronti verrà emesso un provvedimento come previsto dal codice comportamentale interno. Il giocatore è rimasto illeso dopo la fuga per evitare il ...

Alessia Marcuzzi - la figlia Mia si è ferita : come sta Dopo l’incidente : Alessia Marcuzzi spaventata: la figlia Mia ha avuto un piccolo incidente La conduttrice dell’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi è al centro degli attacchi e delle critiche dopo il vergognoso confronto tra Corona e Fogli, dove l’ex re dei paparazzi ha confermato al cantante il tradimento della moglie Karin Trentini. La Marcuzzi si è concessa un po’ di sano relax in famiglia lontana da tutto e tutti. Alle preoccupazioni ...

Beautiful anticipazioni - Steffy : parto d’urgenza Dopo l’incidente : anticipazioni Beautiful: Steffy ha un incidente dopo aver discusso con Bill e finisce in ospedale Nelle prossime puntate di Beautiful per Steffy ci sono delle gravi complicanze dopo l’incidente causato da Bill. Scendendo nel dettaglio, la giovane Forrester ha una dura discussione con lo Spencer, il quale ha messo in atto un piano per allontanarla […] L'articolo Beautiful anticipazioni, Steffy: parto d’urgenza dopo ...

F1 – Test Barcellona - Ferrari costretta a cambiare programma Dopo l’incidente di Vettel : nel Day-3 gira solo Leclerc : Il team di Maranello ha deciso di mandare oggi in pista solo Leclerc, considerando che ieri il monegasco non ha girato per via dell’incidente di Vettel avvenuto nel corso della mattinata Inizialmente Vettel e Leclerc avrebbero dovuto alternarsi alla guida della SF90 per tutti i quattro giorni di Test a Barcellona, ma l’incidente occorso ieri al tedesco ha spinto la Ferrari a cambiare programma. AFP/LaPresse Considerando che il ...

F1 - Test Barcellona – La Ferrari potrebbe non scendere più in pista : grossi guai Dopo l’incidente di Vettel : Clamorosa indiscrezione in arrivo da Barcellona: dopo l’incidente di Vettel alla curva 3, la Ferrari potrebbe non scendere in pista nel pomeriggio Brutte notizie per i fan della Ferrari: il secondo giorno dei Test sul circuito di Barcellona non sorride alla scuderia di Maranello. l’incidente di Vettel alla curva 3 potrebbe aver riportato più conseguenze del previsto. Il pilota tedesco ha perso il controllo della monoposto, come specificato ...

NBA – Karl-Anthony Towns torna in campo Dopo l’incidente d’auto : “avevo il 5% di possibilità di salvarmi” : Karl-Anthony Towns torna in campo dopo l’incidente d’auto che gli ha fatto saltare la sfida contro i Knicks: il centro dei Timberwolves si dice felice di non aver riportato conseguenze Karl-Anthony Towns non aveva mai saltato una gara in carriera prima dell’assenza contro i Knicks, dovuta a ‘cause di forza maggiore’. Il cestista è stato coinvolto in un incidente d’auto mentre si dirigeva in aeroporto per viaggiare alla volta di New York. ...

Gran Bretagna - il Principe Filippo a 97 anni e Dopo l’incidente decide di rinunciare alla patente : Il Principe Filippo, 97 anni, consorte della regina Elisabetta II, ha deciso di rinunciare alla sua patente di guida dopo essere stato coinvolto in un incidente che ha provocato il ferimento di una donna a fine gennaio. Lo ha annunciato Buckingham Palace con un breve comunicato.” dopo avere accuratamente riflettuto, il duca di Edimburgo ha preso la decisione di rinunciare volontariamente alla sua patente di guida”, ha fatto sapere il ...

Ragusa - l’auto si spezza in due Dopo l’incidente contro il tir : morto Michele Colombo : Incidente mortale sulla Strada provinciale Comiso-Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Il giovane ha tentato un sorpasso ma la sua auto si è scontrata frontalmente con un tir. L'impatto è stato violentissimo: inutile ogni tentativo di rianimare il giovane. Ferita anche una donna che si trovava a bordo di un altro veicolo. L'esatta dinamica sarà ricostruita nelle prossime ore.Continua a leggere

“Il principe Filippo non mi ha chiamata Dopo l’incidente” : lo sfogo di una delle donne ferite : “Il principe Filippo? Non mi ha neppure chiamata“. È lo sfogo di una delle due donne coinvolte giovedì scorso nell’incidente stradale in cui si è ribaltata l’auto del duca di Edimburgo, marito della regina Elisabetta. Emma Fairweather ha 46 anni, è mamma di due bambini e nello schianto ha riportato una frattura al polso. Al Daily Mirror ha raccontato di esser rimasta “sorpresa” dal fatto che il consorte della ...

Ozzy Osbourne ha messo in vendita un pipistrello di peluche 37 anni Dopo l’incidente di Des Moines : Il padrino dell'heavy metal è oltremodo solito all'autocelebrazione, ma nel ricordare l'incidente di Des Moines, in una giornata come il 20 gennaio, si è superato: Ozzy Osbourne ha messo in vendita un pipistrello di peluche. Era il 1982 quando la voce di Iron Man e Paranoid, mentre i Black Sabbath si esibivano al Veterans Memorial Auditorium di Des Moines, nello Iowa, raccolse un pipistrello lanciato dal pubblico sul palco. Ozzy credette che ...

Dopo l’incidente di sabato scorso ancora guai ‘al volante’ per il principe 97enne Filippo : ecco cosa ha combinato : Il principe Filippo di Edimburgo a 97 anni non ha nessuna intenzione di rinunciare alla parente di guida. A due giorni dall’incidente stradale dal quale è uscito illeso, il marito della regina Elisabetta II d’Inghilterra, è stato immortalato alla guida senza cinture di sicurezza. I tabloid inglesi hanno pubblicato alcune foto scattate sabato scorso che mostrano il duca di Edimburgo, 97 anni, a bordo della Land Rover Freelander, nella ...

Il principe Filippo al volante due giorni Dopo l’incidente - senza cintura di sicurezza : Il principe Filippo è di nuovo alla guida. Giovedì 17, il consorte della regina Elisabetta era rimasto coinvolto in un incidente con un’altra auto. Lui stava uscendo dalla tenuta di Sandringham e immettendosi in una via più trafficata si è scontrato con un’altra auto: illeso il principe e ferite lievi per le donne che viaggiavano sull’altro veicolo. Illeso anche il piccolo di nove mesi che viaggiava con loro. “Sono stato ...

«Sono rimasto accecato dal sole» - le prime parole del principe Filippo Dopo l’incidente : Elisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni ...