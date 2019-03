Donna muore dopo iniezione per la terapia del dolore

Roma : Donna investita muore dopo ricovero in ospedale : Roma – Tragedia nella Capitale: nuova vittima della strada. Una donna di 51 anni e’ stata investita questa mattina alle 6.45 a via di Rocca Cencia 301 da un uomo alla guida di un’auto, che si è fermato per prestare soccorso. Trasportata in un primo momento al Policlinico Tor Vergata in codice giallo, le condizioni della signora si sono aggravate fino al decesso avvenuto alle 12.30. Ancora in corso gli accertamenti da parte del ...

Donna muore dopo iniezione alla Maugeri : ANSA, - PAVIA, 11 MAR - La Procura della Repubblica di Pavia ha aperto un'inchiesta sulla morte di una Donna di 68 anni, che venerdì scorso è deceduta dopo un'iniezione peridurale effettuata nell'...

Messina - Donna uccisa da fidanzato. Lite a Napoli - moglie muore : Nel giro di poche ore a Napoli e a Messina si sono consumate assurde tragedie tra le pareti domestiche . Una donna, Alessandra Immacolata Musarra di 23 anni, è stata trovata morta nel letto della sua ...

Bari - incendio in un'abitazione : muore una Donna di 40 anni : Tragico episodio accaduto nella giornata di lunedì a Noicattaro, paese di ventiseimila abitanti della città metropolitana di Bari. Una donna di 40 anni, Maria Giuseppa Tatoli, ha perso la vita nella sua abitazione in seguito ad un incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento anche se, con ogni probabilità, è scaturito accidentalmente. La cronaca L'incendio si è verificato via San Paolo, a dare l'allarme alcuni vicini di casa della ...

Treviso : auto finisce nel fosso - muore la Donna alla guida : Treviso, 4 mar. (AdnKronos) - Poco prima di mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cadorna a Fossalta di Piave per un’auto finita in un fossato dopo aver prima sbattuto contro un platano: deceduta la donna alla guida. I pompieri accorsi da San Donà hanno messo in sicurezza l’auto, n

Incidenti : Vicenza - scontro tra auto e camion - muore una Donna : Vicenza, 4 mar. (AdnKronos) - Alle 7 di lunedì mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 47 in località Merlo a San Nazario (Vicenza) per lo scontro frontale tra un’auto e un camion: deceduta una donna. I pompieri accorsi da Bassano hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso con il p

Le lesionano l’atrio del cuore durante un intervento chirurgico : Donna muore - medico indagato : Una donna di 79 anni della provincia di Lucca è morta sei giorni dopo un intervento chirurgico al cuore: sull'atrio destro del muscolo cardiaco trovate delle lesioni.Continua a leggere

Cesareo di emergenza alla vittima dell’incidente ma la Donna non era incinta e muore : Secondo le autorità sanitarie inglesi, i paramedici l'hanno diagnosticata erroneamente come incinta di otto mesi al momento dei soccorsi perché tratti in inganno alla scoliosi e dalla spina bifida di cui soffriva la donna e che le facevano apparire gonfia la pancia. Per i medici la dona sarebbe morta comune causa delle gravi ferite.Continua a leggere

Maltempo - cede muro a Frosinone : 2 vittime | Albero su auto : muore Donna : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo, che ha travolto in tutto quattro persone. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

Spagna - Donna mangia funghi in un noto ristorante di cucina sperimentale e muore : Una brutta tragedia si è verificata domenica scorsa in Spagna, precisamente a Valencia, dove una donna di 46 anni è deceduta a seguito di una intossicazione alimentare. La donna, insieme alla sua famiglia, si era recata in un noto ristorante stellato Michelin, noto per la sua cucina sperimentale, per festeggiare il compleanno di suo marito. All'improvviso, la festa si è trasformata in dramma. Sia la signora, che i suoi familiari, si parla di 9 ...

Mangia funghi al ristorante stellato : muore una Donna - 11 intossicati : Stava festeggiando il compleanno del marito in un ristorante stellato di Valencia . Dopo aver consumato un piatto a base di funghi , la donna ha avvertito un malore, contraddistinto da vomito e ...

Donna muore dopo avere mangiato funghi tossici al ristorante stellato : In Spagna, una Donna è morta per avere ingerito dei "funghi velenosi". La vittima avrebbe mangiato tale pietanza tossica all'interno di un ristorante munito di "stelle Michelin".La quarantaseienne María Jesús Fernández Calvo, di professione ottica, si era di recente recata con il marito e il figlio in un rinomato locale di Valencia. La famiglia aveva deciso di trascorrere la giornata presso il ristorante RiFF, famoso per le sue portate ...

Festeggiano il compleanno in un ristorante stellato : Donna muore dopo aver mangiato fungo velenoso : E' accaduto a Valencia nel ristorante RiFF, uno dei più in costosi e noti per la cucina sperimentale. Una donna è morta e altre undici persone sono state ricoverate.Continua a leggere

Spagna - mangia funghi nel ristorante stellato Michelin : muore Donna di 46 anni - 11 intossicati : Una donna di 46 anni è morta e altre undici persone sono state ricoverate in ospedale per un'intossicazione alimentare dopo aver consumato un piatto a base di funghi in un ristorante...