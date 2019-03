Disastro aereo in Etiopia | Boeing annuncia l' aggiornamento del software per i 737 Max

Disastro aereo Etiopia : Boeing aggiornerà i software di tutti i 737 Max : La società ha annunciati che nelle prossime settimane provvederà ad aggiornare i software di tutti i modelli 737 Max; nel frattempo alcuni paesi ne hanno sospeso l'utilizzo.Continua a leggere

Disastro aereo in Etiopia : Boeing annuncia aggiornamento del software di volo : Mancano invece ancora annunci da parte di altre compagnie di tutto il mondo, tra cui Aeromexico, 6 aerei,, Aerolinas Argentinas, 5,, la brasiliana GOL Airlines, 7,, Turkish Airlines, 11,, le indiane ...

Disastro aereo in Etiopia - ritrovate le scatole nere : Sarà solo l' analisi della scatola nera a chiarire i motivi del Disastro aereo di Addis Abeba , costato la vita a 157 persone. L' Ethiopian Airlines ha confermato il ritrovamento delle due scatole ...

Disastro aereo Etiopia : tra le vittime ci sono almeno 21 funzionari dell’Onu : “E’ un giorno triste per la nostra organizzazione. Il terribile incidente aereo in Etiopia ha tolto la vita a tutti coloro che erano a bordo, tra cui almeno 21 nostri colleghi Onu, secondo le ultime informazioni. I nostri colleghi caduti erano donne e uomini, professionisti giovani e funzionari esperti, da tutti gli angoli del globo – ha aggiunto -. Avevano una cosa in comune, lo spirito di servire la gente nel mondo e renderlo ...

Boeing 737 Max 8 - i sospetti sul software e le cose da sapere sul Disastro aereo : Ci vorranno probabilmente diversi mesi di indagini prima che si possano conoscere le cause dell'incidente del Boeing 737 Max 8 precipitato ad Addis Abeba che ha causato 157 vittime. Tuttavia le prime indicazioni inducono gli esperti a supporre che vi siano aspetti in comune tra questa tragedia e il precedente in Indonesia...

Disastro aereo Etiopia : Sebastiano Tusa amava Ustica e il suo mare : L’assessore regionale ai Beni Culturali, Sebastiano Tusa, morto nel Disastro aereo di ieri in Etiopia, era particolarmente legato all’isola di Ustica. Il suo amore per i fondali marini e quello per l’archeologia lo avevano infatti portato a diventare Sovrintendente del mare e dal 17 giugno aveva ricevuto la presidenza dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee fondata da Lucio Messina che riunisce ogni ...

Disastro aereo Etiopia - ecco come un uomo è sfuggito all’incidente in cui sono morte 157 persone : “Il mio giorno fortunato” : Un uomo greco avrebbe dovuto essere il 150° passeggero del Boeing 737 dell’Etiophian Airlines diretto a Nairobi che si è schiantato 6 minuti dopo il decollo, uccidendo tutti i passeggeri a bordo, semplicemente per essere arrivato in ritardo in aeroporto. “Ero arrabbiato perché nessuno mi ha aiutato a raggiungere il gate in tempo”, ha scritto Antonis Mavropoulos in un post su Facebook intitolato “Il mio giorno fortunato”. Mavropoulos, presidente ...

Disastro aereo Etiopia : un esperto italiano dell’Ansv collaborerà nell’inchiesta : L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv), rende noto di aver designato un suo esperto per collaborare con coloro che condurranno l’inchiesta necessaria ad accertare le cause dell’incidente del Boeing 737 MAX 8 delle Ethiopian Airlines precipitato ieri pochi minuti dopo il decollo da Addis Abeba e diretto a Nairobi. Infatti, secondo quanto prevedono le regole stabilite dall’Organizzazione internazionale ...

Disastro aereo in Etiopia : “Con Sebastiano Tusa se ne va uno dei più illuminati figli di Sicilia” : “Sebastiano Tusa era un archeologo militante. Aveva vinto la cattedra di archeologia che lui ha rifiutato preferendo essere un archeologo che si misurava sul campo. Poliedrico e fine osservatore ha scoperto numerosissimi siti archeologici dove mettere a frutto le sue conoscenze di elevato spessore, soprattutto nel campo dell’archeologia preistorica siciliana dove nell’ambito dell’area dello Stretto a Partanna aveva potuto completare la sua ...

Disastro aereo Etiopia - il figlio di Carlo Spini e Gabriella Vigiani : “Sono morti tenendosi per mano - vi amo tanto”. : “Probabilmente il babbo e la mamma saranno morti tenendosi per mano, il dispiacere è immenso, aver perso i genitori in un solo momento ha dell’incredibile, cogliendo me e miei fratelli impreparati. Erano persone stupende che saranno sicuramente ricordate da molti e a moltissimi altri di più mancheranno sia come essere umani ma soprattutto come speranza di vita per loro stessi e le loro famiglie. Prego per tutti questi piccoli di Dio ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : più di 20 mila italiani impegnati nella cooperazione internazionale : Alla stessa maniera delle 8 vittime italiane del Disastro aereo del’Ethiopian Airlines, sono 20.090 i nostri connazionali impegnati direttamente nella cooperazione internazionale, tra i quali ben l’86% opera all’estero per un totale di 17.286. Questo quanto dice l’analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Open cooperazione, che esprime cordoglio per la tragedia che ha portato 157 vittime del volo Ethiopian ...

Disastro aereo in Etiopia : “l’Università dell’Aquila piange Virginia Chimenti” : “Lutto in Ateneo. L’Universita’ tutta si stringe nel dolore della scomparsa nell’incidente aereo in Etiopia di Virginia Chimenti, figlia del Prof. Claudio Chimenti docente nella nostra universita’“. E’ quanto scritto in un post sul profilo Facebook ufficiale dell’Universita’ dell’Aquila. “Virginia Chimenti, da sempre impegnata nel volontariato e interessata all’Africa e al ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : la Procura di Roma apre un’indagine : La Procura di Roma ha aperto un’indagine senza indagati né ipotesi di reato in merito alla morte degli 8 cittadini italiani che hanno perso la vita nell’incidente aereo verificatosi ieri in Etiopia. Nel Disastro sono morti l’assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, l’archeologo Sebastiano Tusa, il presidente del Cisp, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, Paolo Dieci, 3 volontari della Africa ...

Disastro aereo in Etiopia - Ethiopian Airlines blocca Boeing 737 Max. Otto italiani tra i 157 morti : Ethiopian Airlines ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max , cioè quelli dello stesso modello precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo causando 157 morti. A renderlo noto la compagnia aerea in un ...