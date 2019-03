DIRETTA INDIAN WELLS 2019 Federer Wawrinka streaming video | c' è Bertens-Muguruza

DIRETTA INDIAN WELLS 2019/ Fognini Albot streaming video : in campo anche Federer : Tennis, INDIAN WELLS 2019: cronaca in DIRETTA del torneo di tennis che si gioca in California. Segui le partite del torneo in DIRETTA streaming video.

DIRETTA INDIAN Wells 2019/ Streaming video e tv : si inizia a giocare! - tennis - : Diretta Indian Wells 2019: il prestigioso torneo di tennis in California prende il via mercoledì 6 marzo. Segui le partite in Diretta Streaming video.

Tennis - al via l’ATP Master 1000 : Indian Wells 2019 in DIRETTA su Sky : Il grande Tennis è pronto a sbarcare anche quest’anno su Sky e punta a emozionare i tantissimi appassionati dello sport con la racchetta. La stagione 2019 del circuito ATP Masters 1000 anche quest’anno sarà disponibile in esclusiva sulla pay Tv: si parte con l’Indian Wells per concludere il percorso a novembre con le ATP Finals […] L'articolo Tennis, al via l’ATP Master 1000: Indian Wells 2019 in diretta su Sky è ...