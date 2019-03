Dimenticatevi destra e sinistra | il mondo si divide tra rallentisti e velocisti

espresso.repubblica

(Di martedì 12 marzo 2019) Se le categorie tradizionali sono sparite, racconta il senso comune, l loro posto avanzano altri bipolarismi: alto e basso, ma non solo. Il primo non riguarda lo spazio, ma il tempo. Ormai non più abitabile

Dario51191406 : @ItaliainComune Per favore non dimenticatevi di @SiamoEuropei e di @CarloCalenda. Unica strada. Uniti e più ampi pe… - Dario51191406 : @Piu_Europa Per favore non dimenticatevi di @SiamoEuropei e di @CarloCalenda. Unica strada. Uniti e più ampi per co… -