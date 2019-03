Dieta del sesso | come dimagrire divertendosi in camera da letto

gqitalia

(Di martedì 12 marzo 2019) Dobbiamo essere sinceri: perdere peso è faticoso, ci vuole una volontà di ferro e soprattutto unarigida e tanto esercizio fisico. Insomma, non è certo il massimo del divertimento. Ma non bisogna mai disperare, perché qualcuno dall’altra parte dell’Oceano, dove l’obesità è un problema di una certa rilevanza, ha pensato a tutti coloro che stanno guardando le belle giornate e sperano che l’estate non arrivi troppo in fretta.Addio Dukan Quindi dimentichiamoci laAtkins o la Dukan, perché (pare) ci sia un nuovo modo per rimettersi in forma. In The Ultimate Sex Diet l'autrice Kerry McCloskey offre un modo molto diverso per perdere quei maledetti chili, utilizzando un piacevole diper quasi tutti: il. L’idea alla base è quella di bruciare calorie tenendo la mente lontana dai dolci e ...

Redcoupon_IT : Se eseguita con il giusto ritegno e rispettando le dosi indicate, la dieta del supermetabolismo può essere un metod… - niccolodurazzi : @marcosimoni_ se non fosse che c'e' la svizzera, avrei detto che la presenza del pesce nella dieta e' quello che ac… - the_nise_ : RT @scenfaroc: Come da dieta, oggi 6 mandorle per spuntino. Erano quelle sulla crosta del quarto di colomba che ho mangiato dopo il caffè. -