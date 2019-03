Diabete | insulina | il rischio di ipoglicemia

Venezuela - italiano muore in Venezuela per il Diabete : 'Manca l'insulina' : VENEZIA Il legale di origini veneziane Italo Carli , 58 anni, è morto in Venezuela : era ricoverato in una clinica all'avanguardia nella città di Valencia, ma la mancanza di farmaci negli ospedali del ...

Diabete - coltivate in laboratorio le cellule che producono di insulina : (foto: Hebrok Lab / Ucsf) Dai laboratori dell’università della California di San Francisco arrivano nuove speranze per i pazienti diabetici. In un nuovo studio, pubblicato sulle pagine di Nature Cell Biology, il team di ricercatori è infatti riuscito per la prima volta a trasformare le cellule staminali umane in cellule mature produttrici di insulina. Un passo in avanti davvero fondamentale verso lo sviluppo di una cura per il Diabete di ...

USA : muore 26enne - non poteva permettersi l’insulina. AMD : “Senza Servizio Sanitario universalistico e solidarista - il Diabete uccide ancora” : “Sfortunatamente, eventi tragici come questi costituiscono l’epilogo di un sistema Sanitario, quale quello degli Stati Uniti, in cui l’accesso alle cure e ai farmaci non è garantito e dove i membri più vulnerabili della società sono indebitamente penalizzati. Ci sono in America enti di salute pubblica che possono fornire risorse, accesso alle cure, orientamento e informazioni preziose ai pazienti per ricevere assistenza di elevata qualità. ...

Diabete - malato muore a 26 anni : «Non poteva permettersi di comprare l'insulina» : Morire perché le medicine costano troppo. Questo è stato il destino di un ragazzo di 26 anni con il Diabete, che ha perso la vita perché non poteva permettersi di pagare le...

Usa - 26enne morto di Diabete perché non poteva pagarsi l’insulina : la denuncia della madre : Una battaglia in nome del figlio. È quella che ormai da mesi porta avanti Nicole, la madre di Alec Smith-Holt, un ragazzo morto per coma diabetico nel 2017. La donna ha raccontato nei giorni scorsi alla CBS la vicenda del giovane, per aiutare anche altri che potrebbero trovarsi nella stessa situazione e per denunciare pubblicamente l’inefficienza del sistema sanitario degli Stati Uniti, basato sulle assicurazioni private. Infatti Alec da anni ...

Diabete - malato muore a 26 anni : «Non poteva permettersi di comprare l'insulina» : Morire perché le medicine costano troppo. Questo è stato il destino di un ragazzo di 26 anni con il Diabete, che ha perso la vita perché non poteva permettersi di pagare le...