Diabete | ecco come prevenire e trattare le malattie ai reni

Diabete - i consigli degli esperti : ecco il decalogo per prevenire il piede diabetico : L’Italia è una delle nazioni al mondo che più ha migliorato gli indicatori di salute e gli esiti del piede diabetico negli ultimi vent’anni. Negli ultimi 10 anni il numero delle amputazioni dovute al piede diabetico si è ridotto di circa il 40 per cento. E questo ci colloca tra le nazioni con il minor numero di amputazioni al mondo. Merito questo dell’aumentata consapevolezza della gravità del piede diabetico tra gli operatori e tra i pazienti, ...

Ecco come prevenire 26 patologie croniche non trasmissibili - incluso il Diabete : Ben 26 patologie croniche non trasmissibili, incluso il diabete, si possono prevenire praticando attività fisica: è utile l’esercizio continuativo e strutturato in palestra, ma a dare benefici è anche il movimento da suddividere durante la giornata. Il consiglio è fornito dai diabetologi, in occasione del congresso ‘Panorama diabete’ promosso a Riccione dalla Societa’ italiana di diabetologia (Sid). “La palestra, se ...

Il Diabete e l’importanza dell’alimentazione : ecco come combatterlo a tavola : La diffusione del diabete in tutto il mondo è già nel 2017 di proporzioni epidemiche con una stima di 425 milioni di adulti malati (20-79 anni). Oggi un terzo della popolazione adulta è a rischio diabete. l’importanza dell’alimentazione nelle malattie metaboliche, ed in particolare nel diabete di tipo 2, è certamente ben nota e spesso associata alla necessità di rinunciare ai piaceri della tavola a favore di un’alimentazione sana, ma talora poco ...

Il preDiabete è un campanello d’allarme che annuncia l’insorgenza del Diabete : ecco come riconoscerlo e correre ai ripari : Spesso la diagnosi di diabete mellito di tipo 2 è preceduta da quello che è definito “pre-diabete”. Questa fase è caratterizzata da livelli di glucosio nel sangue superiori alla norma, ma non così elevati da determinare un diabete conclamato e da elevati livelli di insulina circolante (insulino-resistenza ed iperinsulinemia). come si legge sul sito web diabete.com, in tutto il mondo moltissime persone presentano una condizione cosiddetta ...

Diabete e disfunzione erettile viaggiano di pari passo : ecco perché è meglio non sottovalutarli : La disfunzione erettile, conosciuta perlopiù con il nome di impotenza, è un argomento che per molti risulta ancora tabù. Ma è necessario parlarne e informarsi, perché spesso è correlata a patologie molto serie. Come si legge sul sito www.Diabete.net, “la frequenza del disturbo risulta distribuita in modo crescente nelle diverse fasce d’età, rimanendo comunque sia sempre più alta, a parità di età, nei diabetici. Da ciò possiamo, quindi, ...

Diabete : ecco il frutto consigliato per contrastare la glicemia alta : Chi soffre di Diabete sa che per evitare di avere la glicemia alta bisogna rinunciare anche a diversi alimenti, come quelli contenenti zucchero. Una delle convinzioni più note (ma non sempre vere) è proprio quella che bisogna evitare la frutta per sconfiggere il Diabete. In realtà non è così: la frutta, se consumata in dosi corrette, permette infatti di regolarizzare i valori di glicemia, ma anche obesità, ipertensione e sindrome metabolica. ...

“Ecco l’Italia del Diabete : accesso a farmaci - device - servizi a macchia di leopardo” : l’inchiesta della SID : Ecco l’Italia del diabete: pubblicati i risultati dell’indagine condotta dalla Società italiana di diabetologia (Sid) sulle differenze regionali nell’accesso a farmaci, presidi e servizi. “Questo lavoro nasce dalla considerazione che, come noto da tempo, esiste in Italia una notevole variabilità interregionale nella gestione della malattia diabetica – afferma il professor Francesco Purrello, presidente della Società Italiana di ...

Latte di pisello - un concentrato di proteine e sostanze nutritive che combatte il Diabete : ecco come prepararlo in casa : Le bevande vegetali sono sempre più conosciute e consumate. Ma in vendita si trovano prevalentemente Latte di soia, di riso e di mandorla, nonostante oggi vi siano tante altre tipologie di siero ricavato dai vegetali. Tra questo uno dei più particolari è sicuramente il Latte di pisello. ecco quali sono i suoi benefici e i valori nutrizionali, e inoltre capiamo insieme come poter preparare questa bevanda in casa. Innanzitutto, per chi non vuole ...

Dal Diabete al colesterolo - dai tumori alla demenza : ecco tutti i benefici per la salute del consumo di frutta e verdura viola e alcuni consigli utili : Una dieta salutare è una dieta colorata. frutta e verdura rientrano in 5 principali categorie di colore: rosso, arancione/giallo, viola/blu, bianco e verde. Ogni colore rappresenta in generale una vitamina, un minerale o un antiossidante specifici. Per esempio, le verdure verdi sono ricche di vitamina K e acido folico, mentre frutta e verdura arancioni o gialle sono ricche di beta carotene e vitamina C. Anche se non si tratta di regole ferree, ...

Diabete - sarà possibile guarire? Ecco come cambieranno le cure per combattere la glicemia alta : come cambierà la cura contro il Diabete di tipo 2? sarà possibile guarire da questo malattia? Dal ‘pancreas artificiale’ autonomo in grado di rilasciare non solo insulina ma anche altri ormoni che regolano la glicemia, come il glucagone, alle staminali indotte, ovvero riprogrammate per differenziarsi in cellule che producono insulina e impiantate senza l’utilizzo di immunosoppressione, fino ad algoritmi e sistemi di ...

Diabete in aumento in Toscana : ecco i campi scuola per bambini e ragazzi : ... acquistano autonomia, conoscono altri coetanei, stanno all'aria aperta, a contatto con la natura, fanno sport, si divertono. "Come Regione consideriamo fondamentali questi campi scuola per ii ...

Diabete : ecco come abbassare la glicemia senza farmaci - grazie alla nutraceutica : La nutraceutica può contrastare l’epidemia di Diabete che sta interessando il nostro Paese (e il resto d’Europa). In totale sono oltre 3 milioni e 200mila gli italiani colpiti dalla malattia e il loro numero risulta raddoppiato negli ultimi 30 anni. In particolare preoccupa la disglicemia (o pre–Diabete), una condizione spesso sottovalutata sulla quale è fondamentale riuscire ad intervenire il prima possibile. Uno studio tutto italiano, ...

La dieta chetogenica : oltre a far dimagrire tiene a bada il Diabete e lontani i tumori - ecco i consigli dell’esperto : La dieta chetogenica è una della più efficaci in un’ottica di perdita di peso, ma non solo: si tratta di un regime alimentare che, come provato ormai da numerosi studi, giova maggiormente alla nostra salute. Come spiega il dott. Vincenzo Liguori, biologo nutrizionista, attraverso la propria pagina Facebook: “La dieta chetogenica è un tipo di alimentazione, forse la più studiata degli ultimi tempi, che nasce quasi 100 anni fa a scopo ...