Di Martedì | Floris massacrato dai tifosi grillini | ride per Zingaretti | Di Maio lo gela

DiMartedì - le parole pesantissime di Maurizio Costanzo : 'Cosa penso del programma di Giovanni Floris' : Ogni tanto qualcuno dà per morti i talk show politici, ma subito qualcun altro ne annuncia la resurrezione. Personalmente, ritengo che i talk politici vivano come sempre: qualcuno con più successo, ...

DiMartedì - le parole pesantissime di Maurizio Costanzo : "Cosa penso del programma di Giovanni Floris" : Ogni tanto qualcuno dà per morti i talk show politici, ma subito qualcun altro ne annuncia la resurrezione. Personalmente, ritengo che i talk politici vivano come sempre: qualcuno con più successo, qualcun altro con meno, ma, comunque, ben accetti dalla platea. A lungo ci si è domandato se le "urla"

DiMartedì - Giovanni Floris si prende una denuncia : "Fuori legge in diretta" - un'accusa clamorosa : Il conduttore di DiMartedì Giovanni Floris è stato denunciato alla Procura della Repubblica per la presunta induzione al gioco d’azzardo. A presentare l’esposto il Codacons, a seguito di un servizio trasmesso nella puntata di ieri del programma di La7. "Nel corso della trasmissione Giovanni Floris h

diMartedì - Floris in barba a Di Maio : «Ecco come si può imbrogliare con il reddito di cittadinanza» – Video : Giovanni Floris, diMartedì L’appello di Luigi Di Maio contro i “libretti d’istruzione” televisivi su come aggirare il reddito di cittadinanza è stato disatteso in men che non si dica. A contraddire per primo il vicepremier è stato Giovanni Floris, che ieri sera a diMartedì ha proposto un servizio proprio sulle modalità per aggirare i paletti fissati dalla misura governativa. Il giornalista ha anche citato ...

Matteo Salvini a Di Martedì spiazza Giovanni Floris : 'Mi dica - secondo lei io sono in sequestratore' : Prima ha accolto con notevoli salamelecchi Luigi Di Maio , leggendo uno per uno tutti gli incarichi del grillino manco fosse uno sceicco , e come se i telespettatori non lo conoscessero, per poi ...

Alessandro Di Battista a DiMartedì - la domanda scomoda di Giovanni Floris lo fa sbroccare : 'Provochi?' : Scontro in diretta tra Giovanni Floris e Alessandro Di Battista a DiMartedì su La7 . Durante l'intervista il grillino parla della Tav e dice su Matteo Salvini : 'Gli dicono che nell'analisi costi-...

diMartedì - Salvini punge Floris : «Con Quota 100 - giovani giornalisti a La7». Il conduttore : «Se stavo in Rai la prendevo come minaccia» – Video : Matteo Salvini, diMartedì La pensione? Quasi una minaccia, per Giovanni Floris. Ieri sera il conduttore di La7 ha avuto un curioso botta e risposta con Matteo Salvini, che a diMartedì stava enunciando gli effetti di Quota 100. Quando il vicepremier ha specificato che il provvedimento potrebbe consentire un ricambio generazionale anche tra i giornalisti di La7, Floris si è indispettito e ha punzecchiato a sua volta il Ministro. Parlando della ...

diMartedì - Salvini punge Floris : «Con Quota 100 - giovani giornalisti a La7». Il conduttore : «Se stavo in Rai la prendevo come minaccia» : Matteo Salvini, diMartedì La pensione? Quasi una minaccia, per Giovanni Floris. Ieri sera il conduttore di La7 ha avuto un curioso botta e risposta con Matteo Salvini, che a diMartedì stava enunciando gli effetti di Quota 100. Quando il vicepremier ha specificato che il provvedimento potrebbe consentire un ricambio generazionale anche tra i giornalisti di La7, Floris si è indispettito e ha punzecchiato a sua volta il Ministro. Parlando della ...

Ascolti Tv Martedì 15 gennaio 2019. Impennata di Floris. Tutti i talk in crescita alla ripresa dalle vacanze : Ascolti Tv di martedì 15 gennaio 2019 . In prima serata vince Rai 1 con il film Niente da perdere per il ciclo Purché Finisca Bene con una media di oltre 3,6 milioni di spettatori pari al 15,2% di ...

Ascolti TV | Martedì 15 gennaio 2019. Non Ho Niente da Perdere 15.2%. Floris (8.5%) meglio di Berlinguer (6%). Il Paradiso delle Signore 15% - VID (13.7%) ancora battuta da Geo (14.2%) : Non ho Niente da Perdere Nella serata di ieri, Martedì 15 gennaio 2019, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Non Ho Niente da Perdere ha conquistato 3.625.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 La vita è una cosa meravigliosa ha raccolto davanti al video 2.402.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 la serie 9-1-1 ha interessato 1.542.000 spettatori pari al 6.8% di share. Su Italia 1 il film xXx – Il ritorno di ...