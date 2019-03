Devil May Cry 5 | ecco le prime nude mod per Nico | Lady e V

eurogamer

(Di martedì 12 marzo 2019)May Cry 5 è uscito da pochissimo tempo e lemod sono già disponibili per il download. Queste mod scambieranno tutti i modelli di personaggi die V con versioniCome segnala DSOGaming, i personaggi in queste versioni non presentano molti dettagli, anche se siamo abbastanza sicuri che altri modder saranno in grado di offrire versioni migliori di queste mod molto presto.Per installare queste mod, dovrete scaricare Fluffy Manager 5000. Dovrete quindi avviare modmanager.exe e selezionareMay Cry 5 come gioco corrente, che creerà le cartelle necessarie. Quindi inserite Naked.rar e DMC5 Naked V.rar all'interno di "modmanager \ Giochi \ DMC5 \ Mods". Successivamente, premete"Gestisci Mod" e Aggiorna l'elenco, quindi selezionare "Naked" e / o "NakedV" e / o "Mod" per abilitare le mod.Leggi altro...

