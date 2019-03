Deschamps-Juventus | cosa c’è di vero? Idea e il piano di Agnelli

Calciomercato Juventus : Zidane - Deschamps e Klopp possibili sostituti di Allegri (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus vive di fiammate. Dopo i tanti nomi circolati per migliorare la rosa, ora è il momento del capitolo allenatore. Allegri sembra essere in bilico o così vorrebbero le ultime notizie sulle trattative bianconere. Dalla Spagna dicono che il tecnico livornese sia entrato nel mirino del Real Madrid; in Italia si scalda la pista Inter. Per la sostituzione si fanno i nomi di Zidane, Simeone, Conte, Klopp e ...

Calciomercato Juventus : Zidane - Klopp e Deschamps se lascia Allegri : In pole resterebbe Zinedine Zidane - il preferito dal presidente Agnelli - seguito da un altro ex bianconero come all'attuale Ct della Francia campione del mondo Didier Deschamps e da Jurgen Klopp . ...

Deschamps e il suo addio alla Juventus : 'È stato un mio errore - non dovevo farlo' : La stagione calcistica è momentaneamente in stand-by per le vacanze invernali, e molti addetti ai lavori in questi ultimi giorni sono approdati a Dubai dove, oltre a stare al caldo, hanno partecipato al Globe Soccer Awards, l'evento che premia i migliori giocatori e allenatori dell'anno. Durante la manifestazione è stato premiato Cristiano Ronaldo come miglior calciatore, mentre Didier Deschamps è stato insignito del titolo di miglior tecnico ...