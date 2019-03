Demolizione rinviata della “pila 8” | Bucci assicura | «La mia prima priorità è la salute»

Ponte - rinviata la Demolizione della pila 8 | : Dopo il ritrovamento di particelle d’amianto, posticipato l’uso dell’esplosivo per una delle torri del viadotto Morandi

Amianto sul Ponte Morandi - Demolizione della Pila 8 rinviata - Sky TG24 - : Sospeso dalla Commissione esplosivi l'abbattimento in programma per sabato. Occorre prima perfezionare le analisi sulla presenza della sostanza nella struttura. Intanto sono più di 30 i nuovi indagati ...

Ponte Morandi - tracce di amianto nella pila 8 : rinviata la Demolizione : Ponte Morandi, tracce di amianto nella pila 8: rinviata la demolizione Sospeso dalla Commissione esplosivi l'abbattimento in programma per sabato. Occorre prima perfezionare le analisi sulla presenza della sostanza nella struttura. Intanto sono più di 30 i nuovi indagati per il crollo del 14 agosto Parole chiave: ...