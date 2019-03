Danza | Martina Panetta protagonista al ' Dance Competition' di Ruse in Bulgaria

Manuel Bortuzzo ricorda la notte dell'incidente col suo primo "Ti amo" alla fiDanzata Martina : La promessa del nuoto ha iniziato la riabilitazione per tornare a camminare. Era il 3 febbraio quando i colpi esplosi da uno scooter lo hanno paralizzato

Nuoto - un mese dall’agguato subito da Manuel Bortuzzo : lo splendido messaggio social per la fiDanzata Martina [FOTO] : Ad un mese da quell’agguato che ha cambiato per sempre la sua vita, Manuel Bortuzzo ha voluto dedicare Un mese fa i colpi di pistola, il dolore lancinante e i sensi che se ne vanno. La sua vita rischia di scivolargli tra le mani, ma Manuel Bortuzzo serra le dita e se la tiene stretta, tornando a combattere per provare a riprendersi ciò che il destino ha provato a togliergli. Trenta giorni dopo quel maledetto 3 febbraio, il nuotatore ...

U&D : Andrea Dal Corso - l'ex fiDanzata Martina : 'Se non era per me stava a casa' : Andrea Dal Corso continua ad essere uno dei personaggi di Uomini e donne più chiacchierati e discussi del momento, complice il fatto che venerdì sera, durante la puntata speciale del programma dedicata alla scelta di Teresa Langella, ha spiazzato tutti nel momento in cui ha rifiutato la tronista con un secco e sonoro 'No' che ha scatenato accese polemiche tra i fan della trasmissione, i quali hanno accusato Andrea di aver soltanto finto per ...

Ecco cosa è successo a Martina Ciontoli. Marco Vannini - l’ultima notizia sulla fiDanzata : Non conoscerà quale sarà il suo destino professionale prima della sentenza di Cassazione Martina Ciontoli, condannata in appello a 3 anni per l’uccisione del fidanzato Marco Vannini. Il giornale Nurse Times ha lanciato una petizione per chiedere la cancellazione del nome di Martina Ciontoli dall’albo degli infermieri. “Martina – si legge nella petizione – allora studentessa del corso di infermieristica, va radiata perché non ...

Martina - la fiDanzata di Manuel Bortuzzo : “Non lo lascio solo - resterò con lui” : “Con Manuel ci siamo messaggiati poco prima che andasse alla festa dei 18 anni e poi all’Axa. Mi ha scritto stasera esco con Martina. Allora io gli ho chiesto chi è Martina?. E lui: La mia nuova fiamma. Ci abbiamo scherzato su da padre a figlio. Gli ho scritto ma dura fino a San Valentino? . E lui: Sì, sì è una brava ragazza. Poi la tragedia”. Così il padre di Manuel Bottuzzo, il giovane nuotatore ferito nel quartiere Axa di Roma da una ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo - Martina FiDanza domina nello scratch ad Hong Kong : Bellissima vittoria di Martina Fidanza nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: grande prestazione della bergamasca nello scratch Martina Fidanza si concede il bis nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. nello scratch femminile, la bergamasca ha dominato la sua prova dopo essere stata leader a Cambridge la scorsa settimana. Alle spalle della 19enne azzurra, si sono ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : Martina FiDanza trionfa ancora nello scratch! Letizia Paternoster sfiora il podio nell’omnium : Martina Fidanza conquista la seconda vittoria consecutiva nello scratch nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. La 19enne bergamasca ha dimostrato ulteriormente il suo grandissimo talento e dopo essersi imposta a Cambridge la scorsa settimana, centra ora uno spettacolare bis ad Hong Kong. Una prova che è stata caratterizzata dal tentativo in solitaria della francese Coralie Demay, che è stata però ripresa dal gruppo a due giri dalla fine. La ...