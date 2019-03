Dall' Austria le armi per la camorra | scoperto traffico internazionale | 16 arresti

VIDEO Sci di fondo - Max Hauke colto in flagrante Dall a Polizia austriaca durante una trasfusione : La Polizia austriaca , ha diffuso un VIDEO girato subito dopo il blitz antidoping compiuto a Seefeld, sede dei Mondiali di sci nordico che ha portato a nove arresti, dei quali ben cinque riguardanti atleti delle Nazionali di Austria, Estonia e Kazakistan. Nel VIDEO infatti si vede l’austriaco Max Hauke colto in flagrante durante una trasfusione . IL VIDEO DELLA trasfusione DI MAX Hauke DOPO IL BLITZ DELLA Polizia ...

Dall ’Olanda ai laghi austriaci per pattinare grazie a James Bond : Negli ultimi anni i cambiamenti climatici hanno impedito un appuntamento considerato "sacro" per i pattinatori olandesi, ma gli appassionati di questo sport hanno trovato una soluzione, anche grazie a James Bond . Centinaia di pattinatori, soprattutto olandesi, sono accorsi sul lago Waissensee, nella Carinzia, Austria del Sud, a 930 metri sul livello del mare dove è stata organizzata la Elfstedentoch, la più lunga gara al mondo di ...

Tre metri in poche ore : Austria sommersa Dalla neve : Accumuli di neve impressionanti in Austria e Germania meridionale: situazione difficile in tutto l’arco alpino. Interi villaggi sommersi e isolati, valanghe, dispersi e morti assiderati in Europa centrale, dove le settimane appena trascorse verranno ricordate come le più fredde e nevose degli ultimi anni. Con tre metri di neve caduti in poche ore l’Austria raggiunge un nuovo record di accumulo nevoso; un fenomeno mai osservato negli ultimi ...