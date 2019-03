Dal 25 al 30 giugno | a Portoscuso | si terranno i seminari di canto | musica e danza

La Magna Charta per la prima volta in Italia : la mostra Dal 23 marzo al 9 giugno a Vercelli : Vercelli, dopo 800 anni dalla fondazione dell’abbazia di Sant’Andrea, espone per la prima volta in Italia il manoscritto della Magna Charta Libertatum, nella sua redazione del 1217, che proviene dal Capitolo della Cattedrale di Hereford in Inghilterra. Dal 23 marzo al 9 giugno, all’Arca, ex chiesa di San Marco, si terrà la mostra “La Magna Charta: Guala Bicchieri e il suo lascito. L’Europa a Vercelli nel ...

Ligabue : esce oggi l'attesissimo album di inediti 'Start' - il 14 giugno parte Dallo Stadio San Nicola di Bari il tour negli stadi : ... "Polvere di stelle", "Ancora noi", "Luci d'America", "Quello che mi fa la guerra", "Mai dire mai", "Certe donne brillano", "Vita morte e miracoli", "La cattiva compagnia", "Io in questo mondo", "Il ...

Mostra di Franco Zecchin ''Continente Sicilia'' - Palermo - Dal 16 marzo al 16 giugno : ... si alternano quelle degli spazi urbani, delle feste religiose, degli incontri e delle relazioni in un contesto sociale denso e aperto sul mondo. La prospettiva che propone questa Mostra è antitetica ...

Parco Valentino 2019 - Dalla F1 alle auto elettriche. Dal 19 al 23 giugno a Torino attese oltre 600.000 persone : Speriamo, quindi, di poter introdurre a breve, proprio lavorando con le istituzioni, strumenti di politica industriale adeguati a supportare le imprese in questo difficile momento'. Infine conclude ...

Dalla Spagna : Monchi all'Arsenal a giugno. Gunners pronti a pagare la clausola : Dopo soltanto due stagioni, l'avventura di Monchi alla Roma potrebbe essere già finita . L'indiscrezione arriva Dalla Spagna, a lanciarla è stato il quotidiano Marca. Destinazione Londra. Già, ad ...

Dal rating di Fitch al giudizio Ue di giugno - 4 mesi di fuoco per i conti pubblici italiani : 21 febbraio 2019 Dal Def di aprile al rating di Standard & Poor's Il 10 aprile il governo deve presentare come ogni anno il Def, il documento di economia e finanza , con l'aggiornamento delle nuove ...

Cgia : pressione fiscale aumenta - liberi Dalle tasse il 4 giugno : Lo afferma l'ufficio studi della Cgia, secondo cui 'a seguito dell'aumento della pressione fiscale, che per il ministero dell'economia nel 2019 è destinata ad attestarsi al 42,3%, rispetto all'anno ...

Euro 2020 - biglietti in vendita Dal 12 giugno al 12 luglio : biglietti Euro 2020 – Manca ancora molto per Euro 2020 ma l’attesa è sempre molto alta per una delle competizioni più importanti a livello calcistico. Nel frattempo la UEFA ha ufficializzato la finestra temporale (12 giugno/12 luglio) per l’acquisto dei biglietti, la vendita avverrà esclusivamente attraverso il canale ufficiale UEFA.com con assegnazione mediante sorteggio. La procedura stabilita dagli organizzatori ...

Dalla Spagna : il Chelsea vuole Rakitic per giugno : https://t.co/uMqmpylhGl pic.twitter.com/ZnYmZS5rTR - Diario SPORT , @sport, January 28, 2019 Vuoi essere il primo ad essere informato sulle operazioni di mercato ? Non ti preoccupare niente SPAM , lo ...