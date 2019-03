Da Washington e Bruxelles pressioni sull' Italia sull' intesa economica e commerciale con

Dopo Washington - anche Bruxelles avverte l'Italia sulla Via della Seta : Detto questo credo che si debba tranquillizzare e tenere conto di alcune preoccupazioni', dice in proposito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, arrivando alla riunione dell'Ecofin. 'Credo si ...

Salvini frena sulla 'Via della Seta' : dopo il sì Tav - un altro passo per accreditarsi a Bruxelles e Washington : "Se si tratta di aiutare imprese italiane a investire all'estero, siamo disponibili a ragionare con chiunque. Se si tratta di colonizzare l'Italia e le sue imprese da parte di potenze straniere, no". Matteo Salvini frena sulla via della Seta ma non riesce a bloccare l'intesa commerciale tra Roma e Pechino. La firma ci sarà quando il presidente Xi Jinping sarà a Roma la prossima settimana, confermano da Palazzo Chigi dopo i paletti ...

Mef - Tria questo mese a Mosca - Bruxelles - Davos - Washington e Ny : Roma, 9 gen., askanews, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, sarà impegnato in una serie di viaggi che da qui alla fine del mese lo porteranno prima a Mosca, poi a Bruxelles e Davos e infine a Washington e New York in ...