Da Putin ai 49 milioni di euro | in un libro-inchiesta i dubbi sulla Lega

Putin : 19 milioni di russi sono poveri - questo è troppo : "Circa 19 milioni di russi sono in condizione di povertà, questo è troppo". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo messaggio annuale alle Camere unite del Parlamento, ricordando i pensionati che non hanno alcuna prospettiva di trovare un lavoro. Secondo Putn in alcune regioni della russia vige un "contratto sociale" dove "per ciascuno c'è un programma personale di sostegno". Per la difesa delle persone servono misure aggiuntive", ...