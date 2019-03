Così ora la cultura di gay e trans è sponsorizzata da Stato e Regioni

ilgiornale

(Di martedì 12 marzo 2019) Promozioni che, in maniera diretta o meno, riguardano la sua figura e la sua visione del mondo. Mieli non è un intellettuale qualunque e l'attenzione riservatagli non è considerata idealmente ...

NadiaToffa : Buongiorno io mi sono svegliata così. Se vi va vi aspetto stasera a #leiene io non vedo l’ora di essere nel vostro… - lucatelese : Sai, si può benissimo tifare Juve e desiderare di non vincere così, con l’avversario più forte costretto a giocare… - MSF_ITALIA : Siamo profondamente preoccupati per la salute mentale dei nostri pazienti a #Nauru. Il governo locale ci aveva fatt… -