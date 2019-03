Congresso pro famiglie del ministro Fontana | via il logo di Palazzo Chigi

Proteste per il Congresso mondiale delle famiglie a Verona : Presentata un’interrogazione parlamentare e previste Proteste in città per contrastare “l’offensiva ai diritti delle donne e delle persone lgbt”. Leggi

Congresso Pd - dati ufficiosi : Nicola Zingaretti in testa. Ma Boccia protesta : “Dati falsi” : La commissione nazionale per il Congresso del Pd ha fornito i dati ufficiosi sul voto nei circoli, in attesa dell'esito dei ricorsi presentati. In testa c'è Nicola Zingaretti, al 48%. Seguono Martina e Giachetti. protesta del comitato della mozione di Francesco Boccia: "I dati sull'affluenza al voto sono assolutamente falsi".Continua a leggere