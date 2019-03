Congresso mondiale famiglie | governo revoca l’uso del logo dopo le polemiche su promotori

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Palazzo Chigi ha deciso dire l’utilizzo deldella Presidenza del Consiglio dei ministri per ildelleche si terrà a Verona il 29 marzo. La notizia è stata anticipata da fonti delall’agenzia Ansa. Nei giorni scorsi l’esecutivo aveva già preso le distanze dall’iniziativa promossa dalle associazioni conservatrici e appoggiata dal ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana: “Si tratta di una iniziativa autonoma del ministro”, si leggeva in una nota, “attraverso procedure interne agli uffici e che non hanno coinvolto direttamente la Presidenza del Consiglio”. La manifestazione è prevista per il weekend del 29-31 marzo e, da programma, è prevista la presenta del vicepremier Matteo Salvini, nonché dei ministri Fontana e Bussetti.“La parte più libera e laica del Paese non può che sentirsi ...

