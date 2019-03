Confindustria | salario minimo? Pericolo di “fuga” da contratto collettivo Riparte il

ilfogliettone

(Di martedì 12 marzo 2019) Occorre "definire correttamente il rapporto tra illegale e il sistema della contrattazione collettiva esistente", ricordando che "il perimetro delle garanzie" del Ccnl "e' ben piu' esteso del mero trattamento economico". Cosi' il direttore area lavoro, welfare e capitale umano di, Pierangelo Albini, in audizione sulal Senato. "Con un'introduzione dellegale che non tenesse affatto conto di questa importante differenza e' elevato il rischio che si determini il fenomeno della cosiddetta 'fuga' dal".Intanto,dal Patto per il Lavoro il confronto trae sindacati. Ad un anno dal Patto per la Fabbrica, siglato il 9 marzo del 2018, i leader di Cgil, Cisl e Uil e il presidente di, tornano ad incontrarsi in uno scenario politico ed economico profondamente ...

