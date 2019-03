Con l’evento Apple del 25 marzo tutto cambierà? Streaming in stile Netflix per superare

Brescello - la sindaca Contro l’evento antimafia : è invitato il vigile licenziato dal Comune poi sciolto per infiltrazioni : Elena Benassi, sindaca di Brescello in provincia di Reggio Emilia, intima con una raccomandata all’associazione antimafia Agende Rosse di spiegare entro 48 ore le modalità esatte di svolgimento di una pubblica assemblea titolata “Donne contro la mafia”, prevista l’8 marzo, e si riserva ogni azione se i chiarimenti non arriveranno. Poi ci ripensa e accusa i promotori della iniziativa di avere “strumentalizzato la sua richiesta”, che ...

La Rosa di Conegliano sboccia per 1500 donne : record di partecipazione all’evento - tanti anche gli uomini presenti : record di partecipazione per l’evento al femminile (ma quest’anno aperto anche agli uomini) organizzato da Palextra Events e dal Running Team Conegliano. Al traguardo, una Rosa per tutte le partecipanti. Parte del ricavato andrà all’associazione La Nostra Famiglia C’era il sole, e la Rosa di Conegliano è esplosa in tutta la sua bellezza. In fondo, non poteva essere diversamente. L’evento organizzato da Palextra Events e dal Running Team, ...

Siete carichi per i Samsung Galaxy S10? Ecco come seguire Con noi l’evento Unpacked : Finalmente questa sera Samsung presenterà ufficialmente gli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10. Ecco come seguire in diretta l'evento L'articolo Siete carichi per i Samsung Galaxy S10? Ecco come seguire con noi l’evento Unpacked proviene da TuttoAndroid.

Mondiali combinata nordica - gli azzurri Convocati per l’evento iridato : In cinque ai Mondiali per due gare individuali e due a squadre: Italia a Seefeld con Buzzi, Costa, Kostner, Pittin e Runggaldier Con la delibera numero 75 del 12 febbraio 2019, il Presidente Flavio Roda, valutata la proposta del direttore tecnico Federico Rigoni relativa agli atleti che secondo i criteri di selezione hanno conquistato la convocazione, ha annunciato l’elenco degli azzurri che parteciperanno ai Mondiali di combinata ...

Messi Cirque - l’arrivo del numero 10 del Barcellona all’evento Con la moglie Antonella Roccuzzo [GALLERY] : Leo Messi inaugura il suo Messi Cirque al Camp Nou: l’arrivo della Pulce alla presentazione del progetto che racconterà la sua vita Leo Messi, Cirque Du Soleil e Sony insieme per realizzare un progetto tutto dedicato alla vita del calciatore del Barcellona. L’argentino si è presentato questa sera al Camp Nou per il taglio del nastro e l’inaugurazione del ‘Messi Cirque‘, che celebra la carriera della Pulce, ...

Jova Beach Party sbarca al Carnevale di Viareggio Con un carro allegorico dedicato all’evento : Jova Beach Party sbarca al Carnevale di Viareggio. Questa l'ultima iniziativa per la promozione del grande evento voluto da Lorenzo Cherubini e che raggiungerà il Muraglione per ben due appuntamenti con biglietti in prevendita su TicketOne al costo di 52 € per posto unico. Ogni sfilata in programma per la prossima manifestazione sarà quindi aperta dal Jova Beach Party Opening Track, che farà anche da palco anche per i dj set dedicati ...

55 passi nel sole di Al Bano è la festa della famiglia Carrisi Con Cristel vera sorpresa dell’evento : 55 passi nel sole di Al Bano è il vero show che il pubblico di Canale5 aspettava per la nuova annata di eventi dell'ammiraglia Mediaset, dopo la delusione Celentano del quale si attendono le ulteriori 7 puntate dopo un avvio blando e un crollo negli ascolti che non promette bene. Al Bano fa un salto temporale da far girare la testa per riportare il programma alla dimensione del varietà che aveva incollato il pubblico alla tv nei tempi in cui ...

IKN Italy annuncia la quarta edizione dell’evento Automotive che mette a Confronto i nuovi attori della mobilità : IKN Italy annuncia la quarta edizione dell’evento Automotive che mette a confronto i nuovi attori della mobilità

Parte Tempesta di Ghiaccio su Fortnite : ecco cosa succede Con l’evento : Il successo di Fortnite pare non volersi arrestare. Per tutta fortuna della folta schiera di appassionati che popola quotidianamente la Battaglia Reale di Epic Games. Il merito è degli stessi sviluppatori, capaci di mantenere vivo l'interesse di un videogioco che pare imbattibile. Videogioco rivolto (anche) ad un pubblico "casual" intendiamoci, ma che ha l'inattaccabile merito di sapersi rinnovare ad ogni aggiornamento. L'ultimo - il 7.20 - ha ...

Superbowl 2019 : tutti gli ospiti - le star e i cantanti dell’evento. C’è il Concerto dei Maroon 5 - Gladys Knight canta l’inno : Domenica 3 febbraio si disputerà l’attesissimo LIII Super Bowl, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, l’atto conclusivo della NFL (il campionato statunitense di football americano). Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA) si affronteranno due squadre a caccia dell’anello ma come sempre il Super Bowl non è soltanto una partita, è un vero e proprio show seguito da 130 milioni di statunitensi e venduto in ...

Fifa 19 : annunciato l’evento Future Stars - Con i talenti più promettenti! : Alle 19 di lunedì 14 gennaio i profili social di EA Sports Fifa hanno pubblicato una misteriosa immagine, teaser di un nuovo evento in arrivo su FUT, contenente come unico indizio una data, quella di venerdì 18 gennaio 2019. Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Electronic Arts - Videogioco 69,99 € - 30,40 € 39,59 […] L'articolo Fifa 19: annunciato l’evento Future Stars, con i talenti più promettenti! proviene da I Migliori di Fifa.

Nono inContro di Vasco Rossi col fan club a Bologna il 23 gennaio 2019 - come partecipare alle selezioni per l’evento : Circa due settimane prima del compleanno dell'artista, si terrà il Nono incontro di Vasco Rossi col fan club a Bologna: mentre è impegnato con i lavori in studio alla ricerca della "scaletta perfetta" per il nuovo tour negli stadi, il rocker incontrerà nuovamente il suo pubblico e in particolare gli iscritti al fan club per il raduno che si terrà il 23 gennaio 2019 nel capoluogo emiliano. Un incontro intitolato La verità, come il nuovo ...