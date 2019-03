Come rimuovere virus dal PC senza antivirus

Come rimuovere frecce blu dalle icone su Windows 10 : A molti di voi sarà sicuramente capitato di trovarvi delle cartelle e/o dei file sul vostro computer, equipaggiato dal sistema operativo di Microsoft, con due strane frecce blu posizionate in alto a destra di ogni leggi di più...

Come rimuovere password PDF : Dato che avete ricevuto un documento in formato PDF protetto da password, adesso state impazzendo perché non riuscite a trovare una soluzione per poter accedere al suo contenuto. Non preoccupatevi poiché in questa nuova guida leggi di più...

Come rimuovere scritte - loghi e watermark da foto o immagini : Navigando in Internet, molte volte ci imbattiamo in immagini con scritte, loghi e watermark. Questo spesso sta a significare che tale immagine è di proprietà intellettuale di qualcuno, quindi è bene, prima di utilizzarla, se leggi di più...

Come rimuovere password di accesso al Mac : Ogni volta che accendete il vostro Mac è necessario inserire la password per poter iniziare a usare il computer in quanto impostata in fase di configurazione iniziale. Se volete sbarazzarvene, però, è necessario compiere alcune leggi di più...

Come rimuovere FRP Android : Google ha introdotto, già da qualche anno, un nuovo sistema per tenere al sicuro il nostro device Android in caso di furto; stiamo parlando del blocco FRP, acronimo di Factory Reset Protection. Il suo funzionamento è leggi di più...