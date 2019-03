Citroen Italia ritorna nel Campionato Italiano Rally

Citroen - Campionato Italiano 2CV-Dyane Cross : la corsa più pazza del mondo [FOTO] : Le vetture bicilindriche Citroën furono inoltre le protagoniste di un nuovo Campionato monomarca chiamato Pop Cross seguito poi dal 2CV Cross e in Italia denominato 2CV-Dyane Cross C’è stato un tempo in cui André Citroën provava al mondo la validità dei suoi veicoli impegnandoli in traversate di interi continenti: dai roventi deserti Africani alle vette dell’Himalaya, sfide umane prima ancora che tecnologiche che ancor oggi impressionano ...

Citroën Italia nel Campionato Italiano Rally 2019 : Dopo un 2018 di successo (+5% per le immatricolazioni nonostante il calo del mercato), Citroën Italia ha deciso di partecipare al Campionato Italiano Rally, affrontando quindi una nuova ed emozionante sfida. La vettura scelta per lottare per il titolo Tricolore è la C3 R5 sviluppata dal reparto corse del Double Chevron e che è stata […] L'articolo Citroën Italia nel Campionato Italiano Rally 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...